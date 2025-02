Rio Open confirma segunda edição do Wheelchair Tennis Elite

Destaque na programação do Rio Open, o Wheelchair Tennis Elite – apresentado por ALLOS – retorna em 2025 para uma nova edição com grandes nomes do tênis em cadeira de rodas na cidade maravilhosa. Disputada entre os dias 20 e 22 de fevereiro no Jockey Club Brasileiro, durante o maior torneio de tênis da América do Sul, a competição reunirá os espanhóis e medalhistas paralímpicos Daniel Caverzaschi e Martin de la Puente, a lenda argentina Gustavo Fernandez e o grande nome brasileiro Daniel Rodrigues.

No dia 20, os quatro tenistas da competição em cadeira de rodas se enfrentarão nas semifinais, em confrontos ainda a serem sorteados. Já no dia 21 será a final de simples, enquanto no dia 22 acontecerá a final de duplas.

Destaque na programação do evento, Gustavo Fernandez é um dos maiores tenistas em cadeira de rodas da história e o grande expoente da América do Sul na modalidade. O argentino, que já foi número 1 do mundo, tem 96 títulos no circuito ITF em seu hall, incluindo oito Grand Slams e sendo dois deles ao lado de outra lenda, o japonês Shingo Kunieda, que disputou a primeira edição do Wheelchair Tennis Elite – também apresentado por ALLOS – no Rio Open.

Nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, Fernandez conquistou a medalha de bronze em simples, sendo o primeiro sul-americano a conquistar uma medalha no tênis em cadeira de rodas na história. Parte do top 10 há 12 anos, o argentino de 31 anos segue entre os melhores e iniciou o ano de 2025 com um título no Victorian Open, na Austrália.

O espanhol Martin de la Puente é uma das grandes forças do tênis em cadeira de rodas atual. Com apenas 25 anos, o número 3 do mundo se estabeleceu na elite do circuito desde muito cedo, tendo chegado ao posto de número 1 do mundo nas duplas em 2022. Dono de 80 títulos no circuito ITF, incluindo as conquistas no juvenil e um título de Grand Slam no US Open, de la Puente representa a Espanha nos Jogos Paralímpicos desde 2016, quando tinha apenas 17 anos. Foi justamente nos Jogos Paralímpicos de Paris em 2024 que o espanhol capturou uma das suas maiores conquistas da carreira, sendo medalhista de bronze nas duplas.

O seu parceiro na conquista, Daniel Caverzaschi, também estará no Wheelchair Tennis Elite. Número 10 do mundo nas duplas, o espanhol também esteve em todas as edições dos Jogos Paralímpicos desde 2016. Caverzaschi e de la Puente foram os primeiros a conquistar uma medalha para a Espanha no tênis em cadeira de rodas na história, recebendo os parabéns de todo o esporte espanhol, incluindo Carlos Alcaraz, e até mesmo da realeza pelo feito inédito.

Representando o Brasil e completando o line-up de peso, o Wheelchair Tennis Elite contará com o brasileiro Daniel Rodrigues. O experiente jogador de 38 anos e ex-número 11 do circuito mundial tem como destaque em seu vasto currículo cinco medalhas em Jogos Parapan-Americanos, além do seu estilo de jogo físico e cativante. Daniel representou o Brasil pela quarta vez nos Jogos Paralímpicos em Paris 2024.

“Pelo segundo ano, vamos promover o torneio Wheelchair, com grandes atletas de tênis em cadeira de rodas. Essa é uma iniciativa que transcende as quadras e a dimensão esportiva. Em outra frente, o Rio Open tem realizado um trabalho sério para tornar o complexo do Jockey um local acessível para todas as pessoas. As iniciativas contemplam adaptações de equipamentos, sinalização e treinamento de pessoal. Com essas iniciativas, ratificamos nosso compromisso com a diversidade e com a inclusão”, afirma Márcia Casz, diretora-geral do Rio Open.

Esse é o segundo ano que a ALLOS, mais inovadora plataforma de entretenimento, serviços, lifestyle e compras do país, patrocina o evento. A companhia acredita na transformação a partir do esporte e, por isso, traz mais uma vez o Wheelchair para compor a grade do torneio.

“Na ALLOS, acreditamos no poder transformador do esporte e na sua capacidade de inspirar e unir pessoas. Trazer novamente o Wheelchair Tennis Elite para o Rio Open reflete nosso compromisso com a inclusão, o fortalecimento do esporte paralímpico e o poder de superação que ele tem”, afirma Rafael Sales, CEO da ALLOS, que é cadeirante. “Ver esses grandes atletas em quadra é uma oportunidade de celebrar suas conquistas e fomentar ainda mais a acessibilidade e a diversidade no esporte”, completa.