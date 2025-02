Rio Open adota chamada eletrônica de linha pela primeira vez

No Rio Open 2025, que ocorre de 15 a 23 de fevereiro no Jockey Club Brasileiro, todas as quadras contarão com a Chamada Eletrônica de Linha (ELC). A tecnologia, já obrigatória no circuito da ATP, substitui os tradicionais juízes de linha e identifica automaticamente se a bola saiu ou se houve foot fault durante o saque.

“O ELC Live é uma tecnologia que finalmente poderá ser usada no saibro. Seremos apenas o segundo torneio a implementar esse sistema e torcemos para que o público goste da inovação. Em breve, a experiência do fã de tênis será ainda mais rica, com inúmeros dados e estatísticas geradas automaticamente”, afirmou Lui Carvalho, diretor do Rio Open.

Mais precisão e dados para jogadores e treinadores

Além de melhorar a precisão das marcações, a Chamada Eletrônica de Linha gerará uma quantidade significativa de dados sobre desempenho. Com o suporte da Tennis Data Innovations (TDI), o sistema fornecerá estatísticas detalhadas sobre posicionamento, velocidade da bola e saque, ajudando jogadores e treinadores a refinarem suas estratégias.

Novidade na transmissão

Outra inovação para o Rio Open 2025 é a transmissão dos jogos da Quadra 1 pelo Globoplay, entre segunda e sexta-feira. A novidade se soma às partidas da Quadra Central Guga Kuerten, exibidas no Sportv 3.

“Temos grandes jogos nessa quadra, a procura e o interesse estão aumentando, e a atmosfera fica incrível. Muitos jogadores pedem para atuar ali pela proximidade da torcida”, explicou Thomaz Costa, vice-diretor do Rio Open.

O maior torneio de tênis da América do Sul, agora parte do calendário oficial da Cidade Maravilhosa, chega à sua 11ª edição com nomes consagrados como Alexander Zverev, Holger Rune, Lorenzo Musetti, além dos brasileiros Thiago Wild, João Fonseca e Thiago Monteiro.