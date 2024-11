Rio Open abre venda de ingressos para a 11ª edição do torneio

Os fãs de tênis já podem garantir um lugar na 11ª edição do Rio Open apresentado pela Claro, que acontecerá de 15 a 23 de fevereiro de 2025 no Jockey Club Brasileiro (RJ). A partir das 12h (horário de Brasília) desta quarta-feira (13), a organização do maior torneio da modalidade na América do Sul iniciará a venda geral de ingressos para o público que deseja ver de perto grandes tenistas do mundo em ação. Entre os confirmados, já estão três top 20: Alexander Zverev, Holger Rune e Lorenzo Musetti.

Com preços a partir de R$ 55, as entradas para o Rio Open 2025 serão comercializadas no site Eventim através deste link. Cada espectador poderá adquirir quatro ingressos por sessão por CPF, totalizando 22 no máximo. O pagamento poderá ser realizado com cartões de crédito Visa, Mastercard, Amex, Elo e Diners com parcelamento em até quatro vezes sem juros. Não haverá cobrança de taxa de conveniência.

Ingressos 2025

“Com grandes talentos já confirmados, a expectativa é de que os ingressos se esgotem rapidamente, assim como nos últimos anos. Uma edição especial está sendo preparada, que transcende o esporte e cria uma atmosfera única, tornando o Rio Open uma celebração imperdível para todos e para a cidade do Rio de Janeiro”, afirma Marcia Casz, diretora geral do torneio.

A lista final dos atletas que disputarão o torneio será revelada em janeiro de 2025, mas a presença de jogadores renomados já é garantida. Alexander Zverev, um dos tenistas mais promissores da sua geração e atual número 2 do mundo, fará sua estreia no Rio Open. Com 22 títulos em seu currículo, incluindo uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2021 e sete títulos de Masters 1000, seu talento e consistência o tornaram presença constante entre os melhores da ATP.

O dinamarquês Holger Rune, atual número 13 do mundo e um dos principais nomes da nova geração, também se juntará ao torneio pela primeira vez. Rune venceu o Masters 1000 de Paris em 2022 e, dos quatro títulos que possui, dois foram conquistados no saibro – a mesma superfície do Rio Open -, mostrando sua afinidade com o piso e confirmando seu potencial como um nome a ser observado em ação

O italiano Lorenzo Musetti, medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e atual número 17 do ranking, é o terceiro top 20 confirmado no ATP 500 carioca. Conhecido por seu estilo de jogo elegante e sua habilidade com o backhand de uma mão, Musetti é ex-número 1 do mundo no juvenil e possui títulos importantes, como o ATP 250 de Napoli e o ATP 500 de Hamburgo. Esta será a segunda aparição do italiano no Rio Open, que também disputou a edição de 2023.

Além do esporte

O tênis é a atração principal, mas também há muitas outras opções de entretenimento, numa estrutura comparável à de grandes eventos do circuito mundial. O Rio Open conta com uma área interativa de aproximadamente 10 mil m², o Leblon Boulevard, que oferece opções de stands, lojas, entretenimento e gastronomia, além das ativações dos patrocinadores com opções para torcedores de todas as idades.

Na Praça Rio Open os fãs podem assistir aos jogos em um telão gigante para não perder um ponto sequer. E, seguindo a tendência dos grandes torneios do circuito, o Rio Open tem uma loja de produtos oficiais — a La Boutique, além da loja da FILA. O evento terá ainda um Espaço Arte e performances musicais nos intervalos das partidas.

Patrocinadora master do torneio há 10 anos, a Claro reforça a parceria em mais uma edição do evento: “Temos muito orgulho da trajetória conjunta ao Rio Open. Acreditamos no torneio desde o início e construímos uma história consistente e de sucesso, reunindo grandes emoções, experiências e resultados. O Rio Open colocou o Rio de Janeiro no calendário mundial do tênis e para nós é uma grande alegria fazer parte de mais uma edição, sabendo que vamos continuar levando inovação, novidades e experiências em produtos e serviços de última geração, além do relacionamento próximo ao público do torneio nas quadras e na transmissão”, afirma Ane Lopes, diretora de Marketing, Branding e Comunicação da Claro.

“O Rio Open é mais do que um grande torneio de tênis; ele é um marco no nosso calendário esportivo, impulsionando o turismo e movimentando a economia local. A cada ano, com o apoio da Lei de Incentivo ao Esporte, o evento contempla o Rio de Janeiro com partidas de alto nível, com grandes nomes da elite do tênis mundial, reforçando o papel do esporte na construção de um legado positivo para o nosso estado“, destacou o Secretário Estadual de Esporte e Lazer, Rafael Picciani.

Vale lembrar que clientes Claro (Clube) e Santander (Private e Select) já puderam adquirir os ingressos em pré-venda com início em 5 de novembro.

Serviço – Venda de ingressos Rio Open

Onde comprar

O site da Eventim será o único canal oficial de vendas de ingressos para o Rio Open 2025

Forma de pagamento

O pagamento dos ingressos para o Rio Open 2025 poderá ser realizado com cartões de crédito Visa, Mastercard, Amex, Elo e Diners com parcelamento em até 4 vezes sem juros. Não haverá cobrança de taxa de conveniência. Cada comprador poderá adquirir 4 ingressos por sessão por CPF, totalizando 22 entradas no máximo.

Sobre o Rio Open

O Rio Open chega à sua décima primeira edição, de 15 a 23 de fevereiro de 2025, mais uma vez no Jockey Club Brasileiro (RJ), tendo apresentado em sua galeria de campeões nomes como Rafael Nadal, David Ferrer, Pablo Cuevas, Dominic Thiem, Diego Schwartzman, Laslo Djere, Cristian Garin, Carlos Alcaraz, Cameron Norrie e Sebastián Báez. E não é só! Entre os tenistas que já estiveram no top 10 do ranking da ATP, o Rio Open também viu em ação Kei Nishikori, Jo-Wilfried Tsonga, John Isner, Marin Cilic, Gael Monfis e Fabio Fognini.

A edição de 2025 conta com patrocínio máster da Claro, patrocínio do Santander Brasil, Shell, Black Princess, Engie, Betway, Emirates, Zurich e Herbíssimo. Também com as empresas Rolex, KIA, B3, EMS, Star+, EMS, Disney Cruise Line e, ainda com White Martins, Rede Dor, Tegra Incorporadora, IBMEC, Café Melitta, PremieRpet, Zetaflex, Shopping Leblon, ALLOS e Grey Goose.

A Fila será a responsável pelo material esportivo e a Wilson fornecedora da bola oficial do evento. Já a Worldwine oferecerá o espumante e vinho oficiais do Rio Open e a Lider fornece o mobiliário para o Corcovado Club, Espaço Pedra da Gávea e para o Players Lounge.

O SporTV é a emissora oficial do Rio Open e exibe em HD todos os jogos da quadra central para o Brasil e mais de 140 países através da ATP Media.

O evento é incentivado pela Secretaria Especial do Esporte do Ministério do Esporte, através da Lei Federal de Incentivo ao Esporte. Também é viabilizado pela Lei Estadual de Incentivo ao Esporte do Governo do Estado do Rio de Janeiro por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer.

A Lei de Incentivo ao Esporte é uma importante ferramenta de desenvolvimento e inclusão social que ajuda a levar a prática esportiva ao cidadão por todo o estado do Rio.

O Rio Open é uma promoção da IMM com realização do ICT.