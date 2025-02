Rio intensifica combate ao roubo de cargas e veículos

As forças policiais do Rio de Janeiro intensificaram suas ações contra o roubo de cargas e veículos em uma série de operações coordenadas. Nesta quinta-feira (6), a Polícia Civil, em mais uma fase da Operação Torniquete, desmantelou um centro de operações do Comando Vermelho (CV) localizado no Complexo da Maré, onde eram orquestrados roubos de cargas. Durante a ação, diversos computadores foram apreendidos e serão submetidos a perícia.

Simultaneamente, a Polícia Militar deu início à Operação Impacto, focada no combate ao furto de veículos. Em uma ação separada na Ilha do Governador, dois suspeitos foram mortos durante um confronto com as autoridades.

De acordo com informações obtidas pela Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC), os dispositivos apreendidos no “escritório” continham dados críticos, incluindo informações sobre funcionários de empresas de transporte que colaboravam com os criminosos. Esses dados detalhavam rotas, horários e a natureza das cargas transportadas, além de contatos com empresários que atuavam como receptadores das mercadorias roubadas.

O local também servia como um arsenal para o grupo criminoso, armazenando bloqueadores de GPS e outras ferramentas utilizadas para facilitar os crimes.

A operação resultou no fechamento temporário de duas escolas na Maré e na suspensão dos atendimentos da Clínica da Família Jeremias Moraes da Silva, bem como o cancelamento das visitas domiciliares da Clínica Diniz Batista dos Santos.

No âmbito da Operação Torniquete, os agentes executaram 74 mandados de busca e apreensão em diversas comunidades do Complexo da Maré, além de ações em outros estados como Ceará, Bahia, Goiás e Santa Catarina. A operação contou com o apoio das polícias estaduais dessas regiões.

A investigação revelou a existência de duas quadrilhas ligadas ao Comando Vermelho que operavam no Complexo da Maré. Os líderes dessas organizações já estavam foragidos. A estrutura criminosa foi identificada após a prisão de um membro do grupo que forneceu informações sobre o local onde os planos eram traçados.

Os roubos a caminhões têm sido frequentes nas principais vias do estado, com o saque das mercadorias sendo realizado em comunidades como Duque de Caxias e nos complexos do Alemão, da Maré e Manguinhos. Além disso, os criminosos utilizam empresas fictícias para realizar transações com receptadores na tentativa de legitimar seus bens adquiridos ilegalmente.

A DRFC também descobriu que cargas roubadas, como carregamentos de celulares, estavam sendo enviadas para o Ceará, enquanto veículos furtados eram direcionados à Bahia. Indícios sugerem que também há movimentações ilícitas para Santa Catarina e Goiás.

Na primeira fase da Operação Impacto, realizada no Grande Méier, a PM mobilizou 250 homens provenientes de diversas unidades operacionais e especiais. O uso de blindados, drones e motocicletas faz parte das estratégias empregadas para garantir maior eficácia nas ações. O 1º Comando de Policiamento de Área (CPA) está coordenando essas atividades a partir de um carro-comando posicionado próximo ao estádio do Engenhão.

Durante outra operação na Ilha do Governador, no Morro do Barbante, dois homens foram mortos e dois outros detidos. Um dos falecidos foi identificado como Vinicio da Silva Bento, conhecido como “Maquinista da Maré”, apontado pela PM como um dos principais ladrões de carros luxuosos do estado. A polícia ressalta que essa ação visa desarticular grupos envolvidos no roubo tanto de cargas quanto de veículos.

A investigação sugere que há conexões entre assaltantes do Morro do Barbante e facções criminosas operantes na Nova Holanda dentro do Complexo da Maré. Os crimes têm ocorrido nas principais vias expressas da cidade, incluindo as Linhas Vermelha e Amarela, além da Avenida Brasil. A operação conta com o suporte adicional da Polícia Civil.

Com as prisões realizadas, foram confiscados um fuzil, uma carabina, duas pistolas e uma quantidade significativa de drogas ainda não contabilizada.