Rio Grande da Serra inaugura pólo de EAD do Instituto Federal de São Paulo

A Prefeitura de Rio Grande da Serra e o Instituto Federal de São Paulo – IFSP– entregaram na sexta-feira ,27/12, o laboratório de ensino a distância do IFSP que vai funcionar no município, em salas da Emeb Rachel Silveira Monteiro.

O Coordenador da agência de desenvolvimento do ABC e Secretário-executivo do consórcio intermunicipal, Aroaldo da Silva, afirmou que o laboratório vai contribuir para a conexão entre os estudantes da cidade e o mundo tecnológico, a partir dos cursos oferecidos pelo instituto.

José Hamilton Ribeiro, da coordenação do movimento pró-instituto federal, fez um histórico da luta do movimento, a partir de 2021, com o objetivo de trazer para a região do Grande ABC um campus do IFSP.

A prefeita do município, Penha Fumagalli, afirmou que quando foram anunciados que as cidades de Diadema e Mauá seriam contempladas para receber unidades do IFSP, foi decidido que Rio grande da Serra pleitearia um laboratório de ensino a distância, com o objetivo de garantir uma opção de educação tecnológica aos estudantes da cidade.

O pró-reitor do Instituto Federal de São Paulo Carlos Procópio afirmou que o modelo proposto é atender o município como centro de educação a distância a fim de fazer do polo um instrumento de acesso aos cursos que são oferecidos pelo instituto e que ajudam a mudar a vida de jovens e assim criando oportunidades na vida de quem estuda no IFSP.