Rio Grande da Serra firma acordo inédito para a logística reversa

A Secretaria do Clima, Meio Ambiente e Bem-Estar Animal de Rio Grande da Serra (SECLIMA) realizou um grande evento com o tema “Gestão de Resíduos e Conexões para um Futuro Circular”. O seminário, coordenado por Marcelo Marcondes, secretário da SECLIMA, contou com a participação de mais de 120 pessoas, incluindo técnicos, gestores, representantes do terceiro setor e da sociedade civil, além de autoridades e representantes de municípios de outros estados.

O evento, parte da agenda dos 100 dias da administração municipal e integrante do Programa Agenda Pública Ambiental, destacou a importância da coordenação entre o poder público, a iniciativa privada e a sociedade civil para enfrentar os desafios da gestão de resíduos e da economia circular.

Acordo inédito e cooperação técnica

Durante a iniciativa, o Prefeito Akira Auriani, a Diretora da Polen, Renata Vilarinho, e o Secretário Marcelo Marcondes firmaram o primeiro acordo de cooperação do Brasil na busca por soluções para os desafios estruturais da logística reversa. Representando o presidente da ANAMMA Nacional, Marçal Cavalcanti, foi firmada uma cooperação tríplice para a agenda de formação de gestores, além da renovação da parceria entre a Recicla Latas e a entidade por mais quatro anos.

Durante a abertura solene, o Prefeito Akira Auriani reforçou a importância do compromisso institucional com a pauta ambiental e a necessidade de fomentar ações conjuntas para ampliar o impacto das políticas públicas. O seminário também contou com palestras sobre desenvolvimento sustentável, incluindo a apresentação do Programa Recicla RGS, conduzida pelo Secretário Adjunto Flávio Nakaoka.

Economia circular e educação ambiental

A Diretora Institucional da Recicla Latas, Renata Vilarinho, abordou a reciclagem de latas de alumínio e os impactos positivos da economia circular, além de lançar o Programa Ondas do Futuro, voltado para a educação ambiental na gestão de resíduos. Já André Castilho, do escritório Cipriano e Castilho Advogados, discutiu a relação entre economia circular e mudanças climáticas.

O evento contou ainda com a presença de secretários municipais, adjuntos e servidores públicos, reforçando o interesse institucional na continuidade dos projetos voltados à sustentabilidade. O seminário ressaltou a importância de ações integradas e inovadoras, com os líderes municipais reafirmando o compromisso com políticas ambientais efetivas e a participação ativa da sociedade civil.