Akira Auriani denuncia vereador por esquema de corrupção

No último sábado, 11 de janeiro, o prefeito de Rio Grande da Serra, Akira Auriani, membro do PSB, causou alvoroço nas redes sociais ao divulgar uma nota que denunciava a existência de um esquema de corrupção durante a gestão da ex-prefeita Penha Fumagalli, do PSD. Embora não tenha mencionado nomes diretamente, a mensagem foi claramente direcionada ao vereador Marcos Tico, do Republicanos, que imediatamente contestou as alegações e anunciou sua intenção de processar Auriani.

Em suas publicações no Facebook e Instagram, Akira enfatizou seu compromisso em reorganizar a administração municipal e garantiu que escândalos de corrupção não serão tolerados durante seu governo. “Estamos colocando a casa em ordem e arrumando a bagunça que pessoas irresponsáveis deixaram. Mas uma coisa posso garantir: no meu governo, não haverá vereador utilizando a secretaria como balcão de negócios para cobrar propina”, afirmou o prefeito.

Confira:

Posteriormente, Akira divulgou um comunicado à imprensa, reafirmando que sua gestão é pautada pela seriedade e transparência. Ele criticou a postura de Tico, referindo-se ao vereador como parte do problema na administração anterior. “Quando vemos um parlamentar que esteve envolvido na bagunça da gestão passada falando sobre nossas dificuldades financeiras, isso mostra que estamos no caminho certo”, declarou.

A menção ao vereador Tico está relacionada à sua indicação de Kléber Avelino de Oliveira para o cargo de secretário de Obras e Planejamento na administração anterior. Ambos enfrentaram acusações de corrupção ligadas à captação ilícita de recursos financeiros. Enquanto Kléber foi afastado devido às denúncias, Tico se distanciou temporariamente de suas funções.

Em resposta às acusações, Tico descreveu a nota de Auriani como “oportunista” e alegou que se tratava de uma vingança por suas críticas à atual administração. Ele também defendeu sua atuação ao lado do deputado estadual Atila Jacomussi no programa de recapeamento da cidade e acusou o prefeito de perseguição.

Vale lembrar que em abril do ano anterior, Tico enfrentou um pedido de cassação promovido pelo vereador Marcelo Akira, baseado em denúncias feitas pelo empresário Abias Rodrigues. No entanto, a tentativa foi rejeitada por sete votos a cinco, permitindo que Tico se reelegesse meses depois com 651 votos.

Embora inicialmente cogitado como candidato à prefeitura na sucessão de Penha Fumagalli, as acusações comprometem sua viabilidade eleitoral. O vereador alegou que essas alegações foram forjadas politicamente para afastá-lo das eleições e prejudicar ainda mais o governo da ex-prefeita.

Tico relatou que já consultou seu advogado para lidar com as declarações feitas pelo prefeito, pretendendo incluir o episódio em um inquérito atualmente sob sigilo judicial.