Rio enfrenta calor de 39,7ºC e tem praias lotadas desde o amanhecer

Nem bem o dia amanhece e as areias das praias da zona sul do Rio de Janeiro, como Ipanema e Leblon, já começam a encher. O sol forte, aliado à máxima de 39,7 graus registrada nesta quarta-feira (22) pelo Centro de Operações do Rio, fez com que o mar fosse o refúgio mais procurado pelos cariocas desde as primeiras horas do dia.

No Arpoador, às 5h da manhã desta quarta, centenas de pessoas disputavam um espaço na areia no que virou quase um acampamento coletivo – com direito a cadeiras, barracas e cooler. A praia já estava lotada para assistir ao nascer do sol e tentar lidar com a sensação térmica próxima de 50 graus.

A situação reflete o impacto do calor extremo que colocou a cidade em NC3 (Nível 3 de Calor), segundo a prefeitura, com temperaturas de até 40 graus, desde a última sexta-feira (17).

Numa escala de cinco, o NC3 (Nível 3 de Calor) ocorre quando há registro de índices de calor alto (de 36 graus a 40 graus) com previsão de permanência ou aumento por, ao menos, três dias consecutivos. O dia mais quente do verão, até agora, foi sábado (18), quando a máxima registrada chegou a 41,5ºC.

Segundo o Centro de Operações Rio, o painel de medição realiza o cruzamento das informações de atendimento em unidades municipais de saúde com a previsão do tempo. A gradação desses níveis é feita levando em consideração variáveis, como temperatura e umidade.

Entre um mergulho e outro, a vendedora Maria da Conceição Silva, 52, admite que a praia virou sua segunda casa nos últimos dias. “A noite está abafada, não tem ventilador que resolva. Então, a gente sai de manhã cedinho para tentar fugir do calor, que já está insuportável nas primeiras horas do dia”, disse enquanto ajustava o guarda-sol.

“Eu tenho o privilégio de morar próximo da praia, então, trabalho e consigo voltar à noite também. Se eu pudesse, até dormia. Ficaria o dia inteiro aqui”, completou.

Também em busca de uma brisa fresca, o motorista de aplicativo Robson Almeida, 41, passou a dar uma pausa no meio do expediente na praia – destino em alta nas corridas que tem feito nos últimos dias.

“De tarde não dá para trabalhar. Não tem como ficar nesse calor infernal, todos ficam sem paciência, o carro esquenta mais ainda. Acaba gastando muito com ar-condicionado que fica no máximo, para tentar dar conta. Melhor dar um tempo na praia e, no início da noite, eu volto”.

Segundo dados da Seop (Secretaria Municipal de Ordem Pública), operações noturnas registraram movimento acima do comum até 2h da manhã em praias da zona sul, especialmente no Leblon e no Leme, com concentração de jovens.

Desde o último fim de semana, 32 acampamentos irregulares foram desmontados ao longo de toda a orla, de acordo com a Seop. Na areia, os agentes realizaram fiscalizações que resultaram na orientação de 54 banhistas que utilizavam caixas de som para que desligassem os equipamentos sonoros.

O município pede cautela em relação ao lixo deixado nas areias e mantém equipes de limpeza em regime intensificado até o fim de janeiro.

Apesar de ser o principal escape, a praia também é sinônimo de atenção. A prefeitura alerta para a exposição solar prolongada, que aumenta o risco de desidratação e queimaduras severas. A recomendação é se proteger com protetor solar, chapéus e hidratação constante.

Cada faixa etária precisa de atenção diferenciada, como grávidas, bebês e idosos, destaca a Secretaria Municipal de Saúde nas redes sociais.

Após cinco dias consecutivos de calor intenso, a chuva deu um refresco no fim da tarde desta quarta-feira (22) em alguns pontos isolados na cidade. Houve chuva moderada na zona oeste do Rio, em Campo Grande e Bangu. Na Baixada Fluminense, choveu granizo no bairro Valverde, em Nova Iguaçu.

A previsão é de mais tempo quente nos próximos dias na capital fluminense, porém, com possibilidade de pancadas de chuva todos os dias até domingo (26).

Entre quinta e sábado, o céu deve apresentar nebulosidade variada e há possibilidade de pancadas de chuva rápidas e isoladas a partir do período da tarde. As temperaturas devem variar entre 39°C e 21°C. O sábado (25) deve ser o dia mais quente, com termômetros podendo chegar a 39°C.

Já no domingo, há previsão de chuva fraca a moderada a partir do final da manhã, e pancadas de chuva no período da tarde. As temperaturas devem ficar entre 38°C e 25°C.