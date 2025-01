Programação dos Megablocos para o Carnaval de 2025 no Rio de Janeiro

O Carnaval de 2025 no Rio de Janeiro promete ser repleto de animação e festividades, com uma série de desfiles dos chamados Megablocos programados para tomar conta da Rua Primeiro de Março. A Riotur divulgou a lista completa das atrações que irão agitar o Centro da cidade, começando pelo Carrossel de Emoções e encerrando com o Monobloco.

O bloco Carrossel de Emoções, conhecido por atrair um grande público, já confirmou sua apresentação para o dia 1º de fevereiro. O evento terá início às 9h, após a concentração prevista para as 7h, e seguirá até ao meio-dia.

A programação dos Megablocos é a seguinte:

Carrossel de Emoções

Data: 01/02/2025

Horário: Concentração – 7h / Início – 9h / Fim – 12h

Bloco Chá da Alice

Data: 02/02/2025

Horário: Concentração – 7h / Início – 8h / Fim – 12h

SERAQABRE

Data: 09/02/2025

Horário: Concentração – 7h / Início – 8h / Fim – 12h

Bloco da Gold com Léo Santana

Data: 15/02/2025

Horário: Concentração – 7h / Início – 8h / Fim – 12h

Bloco da Lexa

Data: 16/02/2025

Horário: Concentração – 7h / Início – 8h / Fim – 12h

Bloco da Favorita

Data: 22/02/2025

Horário: Concentração – 7h / Início – 8h / Fim – 12h

Bloco da Preta

Data: 23/02/2025

Horário: Concentração – 7h / Início – 9h / Fim – 12h

Cordão da Bola Preta

Data: 01/03/2025

Horário: Concentração – 7h / Início – 9h / Fim – 13h

Fervo da Lud

Data: 04/03/2025

Horário: Concentração – 7h / Início – 8h / Fim – 12h

Bloco da Anitta

Data: 08/03/2025

Horário: Concentração – 7h / Início – 9h / Fim – 12h

Monobloco

Data: 09/03/2025

Horário: Concentração -7h / Início-9h / Fim-12h

A expectativa é que as ruas do Centro do Rio se encham de foliões durante todo o período carnavalesco, garantindo a tradicional alegria e festa que caracterizam esta época do ano na cidade. Com uma variedade de blocos que vão desde os mais populares até aqueles que apresentam grandes nomes da música brasileira, o Carnaval de 2025 se configura como uma celebração imperdível para moradores e turistas.