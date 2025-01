Rio é cidade em que usuário gasta mais tempo para deslocamento

O Moovit, aplicativo líder mundial em mobilidade urbana, divulgou recentemente seu Relatório Global sobre Transporte Público para 2024. Este documento foi elaborado com base em dados coletados de uma pesquisa que envolveu 76 mil usuários, visando identificar tendências atuais na mobilidade nas cidades.

No contexto brasileiro, o Rio de Janeiro se destacou entre as dez cidades que apresentaram o maior tempo médio de deslocamento, com uma média de 58 minutos. Ao serem questionados sobre fatores que poderiam incentivá-los a utilizar mais o transporte público, 36% dos usuários apontaram a necessidade de um aumento no número de veículos disponíveis. Além disso, 23% dos participantes mencionaram a importância de horários confiáveis, enquanto 14% consideram essenciais tarifas mais acessíveis.

O relatório abrange dez regiões metropolitanas brasileiras: Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. A coleta dos dados ocorreu em novembro de 2024 e todas as informações foram registradas de forma anônima.

Em relação às preferências de pagamento pelos serviços de transporte, constatou-se que 71% dos brasileiros utilizam o cartão de transporte como sua principal forma de pagamento. Em Curitiba, 15% dos usuários optam por cartões de débito ou crédito. O uso de dinheiro se destaca nas cidades do Recife e Porto Alegre, onde 14% dos passageiros ainda preferem essa modalidade, o que representa o maior índice do país.

Ziv Kabaretti, vice-presidente de produto do Moovit, enfatizou a importância de compreender as experiências diárias dos usuários para melhorar a mobilidade nas cidades. Ele afirmou que “o Relatório Global de Transporte Público do Moovit 2024 não apenas evidencia os desafios persistentes, mas também ressalta os avanços positivos sendo feitos em várias partes do mundo para tornar os deslocamentos mais práticos e acessíveis”.

Desenvolvimentos na Mobilidade Carioca

A Secretaria Municipal de Transportes do Rio de Janeiro divulgou uma nota destacando a expansão da cidade além do eixo central ao longo dos anos. Para enfrentar esses desafios, a secretaria mencionou a implementação de políticas públicas voltadas para a revitalização da região central e a recuperação dos modais de transporte afetados pela crise econômica que começou em 2014.

Dentre as iniciativas citadas estão as alterações no Plano Diretor e programas como Reviver Centro e Reviver Cultural. Além disso, foram viabilizados projetos como o Porto Maravalley e o Terminal Intermodal Gentileza, bem como a transformação da Estação Leopoldina em um espaço que oferece moradias do programa Minha Casa Minha Vida e outros serviços comunitários.

Outro projeto significativo é o corredor Transbrasil, que foi inaugurado com dois terminais integradores: Deodoro e Gentileza. Este corredor permite a integração entre ônibus, trem e VLT, resultando em uma redução média de 50 minutos no tempo total das viagens entre Campo Grande e Candelária.

Avanços no Sistema de Ônibus

No que tange ao Sistema de Transporte Público por Ônibus no Rio, desde junho de 2022 foram reativadas ou criadas 194 linhas novas (um aumento superior a 70%), além da reativação de mais de 800 pontos de ônibus. O número total de quilômetros percorridos diariamente pelos ônibus dobrou, passando de 677 mil para aproximadamente 1,2 milhão.

Essas medidas contribuíram significativamente para melhorar a integração entre as diversas regiões da cidade e reduzir o tempo necessário para os deslocamentos. O sistema BRT também registrou um crescimento considerável na demanda; em 2021 transportava cerca de 150 mil pessoas por dia e hoje já atende mais de 500 mil usuários.