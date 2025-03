Rio de Janeiro tem mais de 50 blocos de Carnaval neste domingo (2)

No domingo, dia 2 de Carnaval, o Rio de Janeiro se prepara para receber uma vasta programação que promete agradar a todos os foliões, com mais de 50 blocos de carnaval espalhados pela cidade.

Entre as atrações mais emblemáticas, destaca-se o tradicional bloco Simpatia é Quase Amor, que desde os anos 1980 ilumina a orla de Ipanema com suas cores amarelo e lilás. Este evento atrai um público diversificado, abrangendo várias gerações de foliões.

O bloco foi fundado em 1984, logo após o movimento Diretas Já, e combina elementos de folia com críticas políticas. Neste ano, o samba-enredo escolhido é “Carnaval sem anistia“, inspirado no filme “Ainda Estou Aqui“. A apresentação do Simpatia é Quase Amor ocorre em um dia especial, coincidente com a estreia de uma disputa inédita pelo Oscar entre os brasileiros.

Os amantes do rock também terão sua dose de diversão com o bloco Toca Rauuul, que se apresenta às 15h na Praça Tiradentes, no Centro da cidade. Famoso por seu repertório que homenageia Raul Seixas, o bloco mistura rock e frevo, proporcionando uma experiência musical única.

Outro destaque na região central é o Cordão do Boitatá, que realizará seu tradicional Baile Multicultural na Praça Quinze, começando às 11h. Reconhecido como patrimônio cultural imaterial do estado do Rio de Janeiro, o bloco lançou uma campanha de financiamento coletivo para garantir a realização do evento.

A Zona Sul do Rio também será um dos principais focos da folia neste domingo. As atrações incluem o Bloco Areia no Leblon às 8h e novamente o Simpatia é Quase Amor às 16h em Ipanema. Além disso, no Leme, o bloco Empolga se apresenta a partir das 15h com um repertório eclético.

A seguir estão os horários e locais dos principais blocos programados para este domingo:

BLOCO AREIA

Início: 8h

Avenida Delfim Moreira – Leblon, Zona Sul

DIVINAS TRETAS (BLOCO PARADO)

Início: 8h

Praia do Flamengo, 300 – Flamengo, Zona Sul

CORDÃO DO BOITATÁ (PALCO)

Início: 11h

Largo do Paço (Praça XV) – Centro

TOCA RAUUUL

Início: 15h

Praça Tiradentes – Centro

SIMPATIA É QUASE AMOR

Início: 16h

Praça General Osório – Ipanema, Zona Sul