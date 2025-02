Rio de Janeiro será sede da reunião dos chefes de Estado do Brics em julho

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), juntamente com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, confirmou que a cidade carioca será a anfitriã da reunião dos líderes do Brics, agendada para os dias 6 e 7 de julho deste ano. A informação foi divulgada por Paes em uma postagem na plataforma X, onde ele compartilhou um vídeo com o ministro anunciando o evento.

No vídeo, Paes expressa sua satisfação ao afirmar: “Agora é oficial! Brics no Rio! Agradeço ao presidente Lula e ao ministro Mauro Vieira! É uma grande honra receber este importante encontro em nome de todos os brasileiros”.

AGORA É OFICIAL! BRICS NO RIO!

Obrigado presidente @LulaOficial e ministro Mauro Vieira!

Estamos muito orgulhosos de receber esse grande encontro em nome de todos os brasileiros e brasileiras! — Eduardo Paes (@eduardopaes) February 15, 2025

Durante a gravação, o prefeito destaca que a realização do evento representa uma “grande notícia” e um “presente” para a cidade. Em resposta, Vieira compartilha seu entusiasmo pela colaboração entre o governo federal e o estado do Rio de Janeiro, ressaltando a importância da parceria. “É um grande prazer estar aqui com o prefeito e fortalecer essa colaboração”, afirma o ministro.

Vieira também anunciou que o Rio de Janeiro receberá representantes dos 20 países que compõem o Brics, abrangendo tanto os membros plenos quanto os parceiros. Ele sublinha a relevância das decisões que serão tomadas durante a reunião, as quais visam promover o desenvolvimento e melhorar as condições de vida nas nações participantes.

O ministro reafirma que a capital fluminense será novamente um “palco de uma reunião internacional” e expressa gratidão ao governo por reconhecer o “protagonismo” do Rio no cenário internacional. Paes aproveitou a ocasião para sugerir que o governo federal considere declarar o Rio de Janeiro como a “capital honorária do Brasil”.

“Estamos muito orgulhosos de representar todos os brasileiros com as belezas da nossa cidade. Sabemos dos desafios que enfrentamos, mas também reconhecemos que nossa cidade é muito especial”, conclui Paes. Ele reitera que o Rio já foi sede do G20 no ano passado e agora tem a oportunidade de brilhar novamente como anfitrião do Brics, enquanto almeja um reconhecimento formal através de um decreto presidencial.