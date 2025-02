Rio de Janeiro se prepara para um final de semana pré-carnavalesco

A cidade do Rio de Janeiro está prestes a vivenciar um vibrante final de semana pré-carnavalesco, com 43 blocos oficiais programados para desfilar nas ruas. Entre os principais destaques estão os megablocos do cantor Leo Santana, marcado para o sábado (15), e o popular bloco Chora Me Liga, que promete agitar o Centro da cidade no domingo (16).

Com uma variedade de opções para os foliões, o carnaval carioca ganha vida através de eventos como Spanta Neném, Desliga da Justiça, Imprensa Que Eu Gamo e Bloqueen, que também compõem a lista dos blocos imperdíveis deste fim de semana. As celebrações prometem atrair uma multidão em busca de alegria e descontração nas ruas da cidade.

O sábado será especialmente movimentado, começando com o Bloco da Gold, que terá sua concentração às 7h na Rua Primeiro de Março. Em seguida, o Desliga da Justiça tomará conta da Praça Tiradentes às 8h, seguido por outros blocos como Batucar Pra Ser Feliz em Jacarepaguá e Metcom Wod no Grajaú.

À medida que o dia avança, outros blocos como Spanta Neném e Imprensa Que Eu Gamo prometem levar muita animação aos foliões. A festa segue até a noite com diversos blocos animando a população em diferentes regiões da cidade.

O domingo não ficará atrás, com o Bloco Chora Me Liga iniciando suas atividades às 8h na Avenida Primeiro de Março. Além disso, outros blocos como Bloqueen e Piratas garantirão que a festa continue durante todo o dia.

Os amantes do carnaval têm à disposição uma programação diversificada e rica em cultura popular. A lista completa dos blocos pode ser acessada online, permitindo que os foliões montem seus roteiros para aproveitar ao máximo esta festividade tão aguardada.

Aproveitando a tradição dos blocos de rua do Rio, cada um traz sua própria identidade e estilo, assegurando que todos encontrem um espaço para celebrar. O carnaval carioca se reafirma como uma das festas mais vibrantes do mundo, atraindo tanto moradores quanto turistas em busca de diversão e experiências únicas.