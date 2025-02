Ingressos para arquibancadas populares do Carnaval na Sapucaí estão à venda

A Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) anunciou a abertura das vendas para os ingressos das arquibancadas populares da Marquês de Sapucaí, programada para esta quarta-feira, 12 de fevereiro, às 10h. Este ano, os setores 12 e 13 terão ingressos disponíveis a preços acessíveis, sendo R$ 10 para a entrada inteira e R$ 5 para a meia-entrada, por dia de desfile.

Os foliões poderão garantir suas entradas para todas as noites competitivas do carnaval, que ocorrerão nos dias 2, 3 e 4 de março, além do Sábado das Campeãs, marcado para o dia 8 de março. Esta é uma oportunidade única para os amantes do carnaval assistirem aos desfiles das escolas de samba que disputam o título do Grupo Especial.

As vendas dos ingressos serão realizadas exclusivamente online através do site www.riocarnaval.com/ingressos. Para adquirir os bilhetes, os interessados devem acessar a página e selecionar a opção “Arquibancadas”. A plataforma Ticketmaster Brasil será responsável pela comercialização dos ingressos deste ano.

Serviço – Venda de Ingressos

Arquibancadas populares (setores 12 e 13)

Data de início das vendas: Quarta-feira, 12 de fevereiro, às 10h

Quarta-feira, 12 de fevereiro, às 10h Local: www.riocarnaval.com/ingressos (plataforma Ticketmaster Brasil)

www.riocarnaval.com/ingressos (plataforma Ticketmaster Brasil) Valores: R$ 10 (inteira) | R$ 5 (meia-entrada)

Datas disponíveis:

2 de março (domingo) – Desfile do Grupo Especial

3 de março (segunda-feira) – Desfile do Grupo Especial

4 de março (terça-feira) – Desfile do Grupo Especial

8 de março (sábado) – Desfile das Campeãs

A expectativa é alta para o carnaval deste ano, que promete trazer muita alegria e emoção à Sapucaí.