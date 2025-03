Rio de Janeiro: PM prende mais de 400 durante carnaval

A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro efetuou a prisão de mais de 400 indivíduos entre a sexta-feira (28) e a terça-feira (4), em um esforço coordenado para garantir a segurança durante as festividades de carnaval. Dentre as prisões realizadas, 52 foram executadas em virtude de mandados judiciais, enquanto o uso de tecnologia avançada, como câmeras de reconhecimento facial, contribuiu para a identificação de 12 suspeitos.

Além das prisões, 58 adolescentes foram apreendidos nas operações que ocorreram nas entradas do Sambódromo e dos megablocos. Durante as revistas, as autoridades encontraram e confiscam 213 facas e outros objetos cortantes que poderiam representar perigo para os foliões.

A tenente-coronel Cláudia Moraes, porta-voz da PM, destacou a importância do planejamento estratégico da corporação, considerando que cerca de 8 milhões de pessoas estavam previstas para participar do carnaval no estado, sendo que aproximadamente 6 milhões circularam apenas na cidade do Rio. “O planejamento incluiu bloqueios para revista e a implementação do reconhecimento facial”, afirmou.

O esquema de segurança foi reforçado com a utilização de três veículos equipados para comando e controle da PM, que serviram como centros para recepção de imagens em tempo real. Um total impressionante de 260 mil câmeras e alarmes, além de 13 mil câmeras corporais utilizadas pelos policiais, estavam interligados com esses veículos e o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).

A porta-voz da PM também mencionou que, embora o balanço final das prisões ainda esteja em andamento, a maioria das detenções se deve a casos de furto. Entre as ocorrências mais graves registradas, destaca-se o assassinato de dois homens durante um bate-bola na última sexta-feira (28) em Madureira, localizado na zona norte da cidade.

“Os bate-bolas representam uma manifestação cultural na zona norte da cidade; no entanto, é lamentável que criminosos se misturem a esses grupos”, enfatizou Cláudia Moraes. Segundo informações da Polícia Militar, dez indivíduos envolvidos em atividades criminosas foram detidos enquanto tentavam se infiltrar nos grupos de bate-bolas.