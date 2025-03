Polícia Militar do Rio de Janeiro apreende mais de 130 objetos perfurantes durante o carnaval

Durante os dias de folia, entre sábado (1) e terça-feira (4), a Polícia Militar do Rio de Janeiro realizou uma operação de segurança nos blocos de rua que resultou na apreensão de mais de 130 objetos cortantes. Entre os itens recolhidos estão facas, alicates e estiletes, que foram confiscados durante as revistas realizadas pelos agentes nas festividades carnavalescas.

A ação faz parte das medidas de segurança implementadas pela corporação para garantir a proteção dos foliões e evitar incidentes durante um dos eventos mais esperados do ano. O balanço das apreensões foi divulgado pela própria polícia, evidenciando o esforço em manter a ordem pública durante o carnaval.

Além das apreensões, a Polícia Militar também reportou, nas últimas 24 horas, a prisão de quatro indivíduos e a condução de outros quatro à delegacia. Essas ações resultaram na recuperação de 17 celulares que haviam sido furtados.

Entre os detidos, dois ocorreram nas proximidades do Sambódromo na segunda-feira (3). Um deles foi preso por furto de um celular, enquanto o outro tinha um mandado de prisão em aberto devido ao não pagamento de pensão alimentícia.

Vale ressaltar que, às vésperas do carnaval, o governo do estado do Rio de Janeiro contratou uma empresa para a instalação de câmeras de segurança, com um investimento que chega a R$ 25 milhões, sem licitação. Esta medida visa reforçar ainda mais a segurança durante as festividades.