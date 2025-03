Rio de Janeiro intensifica campanha de vacinação contra o sarampo

A partir desta segunda-feira, 24, a cidade do Rio de Janeiro inicia uma mobilização voltada para a vacinação contra o sarampo. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) está implementando essa ação para facilitar o acesso da população ao imunizante, levando a vacina a locais com alta circulação de pessoas.

Durante os dias úteis, das 8h às 16h, os cidadãos poderão se vacinar em pontos estratégicos como o Terminal Gentileza, situado na área portuária da capital. O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, marcará presença nesse local. Outro ponto de vacinação será o Aeroporto Santos Dumont, que também fica na região central. Na Central do Brasil, um local com intenso movimento diário, a vacinação ocorrerá na terça e na quinta-feira, no mesmo horário.

Conforme informações da SMS, o sarampo é classificado como uma doença febril aguda e altamente contagiosa, capaz de afetar indivíduos de todas as idades. A transmissão se dá por contato direto entre pessoas, através de gotículas expelidas ao falar, tossir ou espirrar. Adicionalmente, a doença pode ser transmitida por partículas virais presentes no ar em ambientes fechados como escolas e clínicas.

Até o momento em 2025, não foram registrados casos da doença na capital fluminense; no entanto, cidades vizinhas como São João do Meriti já contabilizaram ocorrências recentes. A SMS enfatiza que a meta da campanha é garantir que adultos entre 18 e 59 anos que ainda não estejam imunizados recebam a vacina, assim como aqueles na faixa etária de até 29 anos que tenham recebido apenas uma dose e precisam completar seu esquema vacinal.

A vacina contra o sarampo está disponível em todas as 239 unidades de Atenção Primária do município, incluindo clínicas da família e centros municipais de saúde. Além disso, a população pode se dirigir ao Super Centro Carioca de Vacinação em Botafogo, que opera diariamente das 8h às 22h. Já no Super Centro Carioca de Vacinação localizado no Campo Grande, dentro do ParkShoppingCampoGrande, o funcionamento é diário mas segue o horário do shopping.

No último sábado (22), a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ), em colaboração com o Ministério da Saúde e o município de São João de Meriti, conduziu uma campanha focada na vacinação contra o sarampo. Durante essa ação, também foi realizada uma busca ativa por casos suspeitos da doença após a confirmação de dois casos na semana anterior. A SES-RJ destacou que embora o sarampo tenha sido erradicado no Brasil, casos isolados podem surgir e são tratados com seriedade.

Desde a confirmação dos casos recentes, medidas têm sido adotadas em conjunto com o Ministério da Saúde e autoridades municipais para impedir a propagação do vírus. Aproximadamente 40 equipes de saúde participaram da busca ativa por casos suspeitos nesse último sábado, aplicando cerca de duas mil doses da vacina em áreas próximas aos lares onde os casos foram identificados.

A prioridade dessa mobilização foi para indivíduos entre 9 meses e 59 anos que não estavam vacinados. Caso necessário, a dose zero foi administrada em crianças entre 9 e 11 meses; já menores de 12 meses não vacinados receberam sua primeira dose durante esta ação.

Na sexta-feira (21), as equipes responsáveis pela Vigilância Epidemiológica e Atenção Primária à Saúde passaram por um treinamento específico para atuar nesta mobilização. A formação visou capacitar os profissionais na identificação de possíveis casos de sarampo e na implementação de novas tecnologias para registro das vacinas aplicadas.

A Secretária de Estado de Saúde, Claudia Mello, afirmou que desde a notificação dos primeiros casos suspeitos em São João de Meriti há uma semana, o estado tem prestado suporte contínuo ao município. “Estamos trabalhando em parceria com o Ministério da Saúde para controlar essa situação”, disse Mello.

O diretor do Programa Nacional de Imunizações, Eder Gatti, que integrou a comitiva do Ministério da Saúde durante sua visita ao estado, reforçou que ações conjuntas são mais eficazes no combate à doença. “A vacina tríplice viral é altamente confiável e eficaz; já temos experiência com ela há pelo menos três décadas. Com um ciclo vacinal completo, garantimos a proteção do nosso país contra o sarampo”, finalizou Gatti.