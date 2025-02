Rio de Janeiro esquenta para o Carnaval com megablocos e cortejos tradicionais

O último fim de semana que antecede o Carnaval no Rio de Janeiro promete agitar a cidade com uma série de megablocos e cortejos tradicionais, que se espalharão por diversos bairros.

No sábado (22), o Bloco da Favorita dará início às festividades no Centro da metrópole, reunindo uma multidão a partir das 8h na rua Primeiro de Março. Este megabloco, caracterizado por suas bandas em trios elétricos, deve atrair cerca de 50 mil foliões, segundo informações da Riotur. A programação musical contará com performances de renomados artistas do funk, como Maneirinho, Bin, Borges, Puterrier, MC Andinho, PK Delas, Os Hawaianos, Hitmaker e Marisa D’Amato.

Ao mesmo tempo, Santa Teresa será palco do Céu na Terra, um cortejo famoso por sua atmosfera lúdica e colorida, que também começará às 8h, apresentando marchinhas tradicionais. Às 14h, Ipanema receberá o bloco Simpatia É Quase Amor, que tem um público cativo que o acompanha ao longo dos anos.

Já no domingo, dia 23, as festividades se iniciarão ainda mais cedo com o desfile do Cordão do Boitatá. Este é um dos blocos mais antigos do Centro do Rio e terá seu início às 7h na rua da Assembleia. Simultaneamente, o Suvaco de Cristo tomará conta do Jardim Botânico com seu toque especial: fundado em 1985, este icônico bloco anunciou recentemente que encerrará suas atividades em 2026. O desfile começa também às 8h.

Outro destaque do domingo é o Bloco Fogo e Paixão, que atrairá foliões para o Largo São Francisco de Paula com seus clássicos da música brega, iniciando seu desfile também às 8h.

No total, mais de cem blocos estão programados para desfilar pela cidade durante este fim de semana. Para assegurar a segurança dos foliões, a Prefeitura do Rio implementará um reforço policial e monitoramento em pontos estratégicos, especialmente nas áreas onde ocorrem os megablocos.

Destaques do pré-Carnaval

Sábado (22)

Bloco da Favorita – 8h | Rua Primeiro de Março, Centro

– 8h | Rua Primeiro de Março, Centro Céu na Terra – 8h | Rua Almirante Alexandrino, Santa Teresa

– 8h | Rua Almirante Alexandrino, Santa Teresa Simpatia É Quase Amor – 14h | Rua Teixeira de Melo, Ipanema

Domingo (23)