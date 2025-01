Rio de Janeiro amplia faixa etária para vacinação contra dengue

Nesta terça-feira (28), o secretário municipal de Saúde do Rio de Janeiro, Daniel Soranz, anunciou uma ampliação na faixa etária para a vacinação contra a dengue, que passará de 10 a 14 anos para 10 a 16 anos a partir de fevereiro. Segundo Soranz, a cidade dispõe de cem mil doses da vacina que estão disponíveis para aqueles que ainda não compareceram para receber a segunda dose.

“A dengue sempre representa um risco durante o verão. Contudo, neste ano, os índices de casos estão significativamente abaixo dos registrados no ano passado, quando a cidade enfrentou uma epidemia grave. Entretanto, precisamos manter a vigilância, especialmente em razão do aumento de casos em São Paulo, que já contabiliza 58 mil ocorrências e apresenta circulação do sorotipo 3 da dengue, o que pode potencialmente afetar o Rio a qualquer momento”, afirmou Soranz durante uma coletiva de imprensa onde apresentou o plano operacional para o carnaval de rua da capital.

A Secretaria Municipal de Saúde também confirmou nesta segunda-feira (27) a primeira fatalidade por dengue registrada na cidade em 2023. A vítima é um homem de 38 anos, residente no bairro Campo Grande, na zona oeste do Rio. Até o momento, cerca de mil casos da doença foram notificados no município.