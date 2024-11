Rio celebra o Dia Nacional do Samba com desfiles e solidariedade na Cidade do Samba

O Dia Nacional do Samba, celebrado em 2 de dezembro, será destacado no Rio de Janeiro com um extenso desfile das escolas de samba do Grupo Especial. As festividades terão início nesta sexta-feira (29) e continuarão até domingo (1), na Cidade do Samba, localizada na Gamboa, região portuária da cidade.

Para participar do evento, o público é convidado a doar 1 kg de alimento não perecível. Os portões estarão abertos diariamente a partir das 19h, permitindo que os amantes do samba apreciem as performances das renomadas agremiações.

Gabriel David, presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio (Liesa), enfatizou a importância desta celebração: “É uma data crucial para nós, sambistas, pois simboliza a essência do carnaval e homenageia todos aqueles que dedicam suas vidas a esta tradição ao longo do ano.”

Na noite de abertura, o público poderá assistir ao desfile da Unidos de Padre Miguel, recentemente promovida ao Grupo Especial após vencer na Série Ouro em 2024. Seguirão as apresentações da Imperatriz Leopoldinense, da Viradouro – atual campeã –, e da icônica Mangueira. A cerimônia será inaugurada pelo bloco Cacique de Ramos e encerrada com uma apresentação do cantor Belo.

No sábado (30), as escolas Unidos da Tijuca, Beija-Flor, Salgueiro e Vila Isabel tomarão conta da avenida. A noite começará com uma apresentação do grupo Terreiro de Crioulo e será finalizada pelo Samba da Volta.

O domingo trará à passarela as escolas Mocidade Independente, Paraíso do Tuiuti, Grande Rio e Portela. O renomado cantor e compositor Jorge Aragão marcará presença para encerrar o evento.

“A expectativa em torno deste evento é sempre alta entre os entusiastas do carnaval e os dirigentes das escolas. O festival tem se expandido anualmente, mantendo-se como um marco popular essencial na celebração oficial do Dia Nacional do Samba”, afirmou Gabriel David.

Cada escola terá um tempo reduzido de 40 minutos para desfilar, apresentando seu samba-enredo e elementos tradicionais como a comissão de frente, casal de mestre-sala e porta-bandeira, bateria, passistas e alas da comunidade. Esta será a quarta edição desse formato na Cidade do Samba, mas a primeira a integrar a comemoração do Dia Nacional do Samba.

“O evento será realizado pela primeira vez ao longo de três dias e contará com entrada solidária mediante doação de alimentos. Esperamos atrair um público ainda maior graças à evolução na qualidade do evento ao longo dos anos. Temos certeza de que será uma experiência bem estruturada com muitas surpresas agradáveis”, concluiu David.