Rio amplia vacina da Covid adaptada contra novas variantes para toda população acima de 5 anos

A vacinação contra a variante XBB.1.5 da Covid foi ampliada no município do Rio de Janeiro para todas as pessoas acima dos 5 anos de idade. De acordo com a prefeitura, a campanha começa nesta quinta (15) e se estende até 25 de agosto, como uma forma de diminuir o estoque.

A vacina previne contra novas variantes e reduz a possibilidade de internação e mortalidade da doença.

Para tomar a vacina, no entanto, é necessário ter tomado a dose anterior da vacina contra a Covid há pelo menos um ano.

Fora do período de campanha de vacinação, a prefeitura está imunizando apenas crianças com seis meses a quatro anos de idade e pessoas com cinco anos ou mais que pertençam a algum dos grupos prioritários.

As doses estão disponíveis em 238 clínicas da família e centros municipais de saúde espalhados pela cidade; no Super Centro Carioca de Vacinação, em Botafogo; e no Super Centro Carioca de Vacinação unidade Campo Grande, no ParkShopping Campo Grande.

De acordo com o Painel Rio Covid-19, mais de 6,5 milhões de pessoas já se vacinaram com a primeira dose da Covid na cidade. Em 2024, foram registrados 91 óbitos.

O Ministério da Saúde adquiriu 12,5 milhões de doses da vacina adaptada contra a variante XBB.1.5, produzida pela empresa de biotecnologia Moderna, em maio deste ano. Foram entregues, porém, menos de 10% do quantitativo prometido para 2024 -só 5,7 milhões foram repassadas aos estados e municípios, de um total de 70 milhões a serem distribuídas até o final do ano.