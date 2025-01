Rihanna aparece no julgamento de A$AP Rocky

No terceiro dia do aguardado julgamento de A$AP Rocky, realizado em Los Angeles, Rihanna fez uma aparição inesperada, ocupando um assento na primeira fila do tribunal. O rapper enfrenta sérias acusações relacionadas a um incidente de agressão com arma de fogo ocorrido há três anos, no qual é acusado de ter disparado uma arma semiautomática contra um ex-amigo.

Durante a audiência na quarta-feira, 29 de janeiro, Rihanna foi vista acompanhada pela mãe e pela irmã de Rocky, cercada por segurança. A artista observou atentamente o testemunho de Terell Ephron, conhecido como A$AP Relli, que forneceu seu relato sobre os eventos do tiroteio. A cantora, que é mãe de dois filhos com o rapper, teve acesso ao tribunal por meio de um elevador privado e manteve uma postura atenta enquanto o julgamento se desenrolava.

A$AP Rocky, cujo nome verdadeiro é Rakim Mayers, enfrenta duas acusações de agressão com arma de fogo. Os promotores alegam que ele disparou vários tiros com uma pistola 9 mm que ainda não foi encontrada. Por outro lado, Mayers defende que estava portando a arma como parte de um cenário para um videoclipe e que disparou apenas dois tiros de advertência durante uma briga entre amigos. Ele nega ter usado munição real e poderá enfrentar até 24 anos de prisão se condenado.

O julgamento incluiu a apresentação de um vídeo de vigilância capturado no local do incidente, mostrando Mayers segurando o que aparenta ser uma arma. Durante as declarações iniciais, o vice-procurador distrital Paul Przelomiec explicou como o áudio de um vídeo foi sincronizado com as imagens do tiroteio através da ativação de um holofote de segurança.

O advogado de defesa, Joe Tacopina, argumentou que evidências demonstrarão que Mayers carregava uma “arma falsa” para proteção após ter sido alvo de violência anteriormente. Tacopina também destacou que as alegações feitas por Ephron são motivadas por interesses financeiros, sugerindo que este estaria tentando extorquir seu cliente.

Na quarta-feira, Ephron relatou sua experiência pós-incidente e revelou que enfrentou severas consequências profissionais e pessoais por denunciar o ocorrido à polícia. Ele expressou sentir-se traído e revelou ter recebido ameaças de morte e ostracismo por parte de seus colegas após sua decisão.

Ephron também mencionou mensagens trocadas entre ele e Mayers logo após o tiroteio, nas quais Mayers o acusava de extorsão. A evidência financeira pode se tornar um ponto crucial durante o interrogatório esperado na quinta-feira, 30.

A cobertura deste caso continua a atrair atenção significativa da mídia e do público devido à fama dos envolvidos e às complexidades das acusações apresentadas.