‘Agora estou preparada para voltar aos estúdios’, diz Rihanna sobre novo álbum

Rihanna, 36, contou que está “recomeçando” a trabalhar em seu novo álbum.

A cantora, cujo último álbum lançado, “Anti”, foi em 2016, compartilhou novidades sobre o disco sucessor. “Música, para mim, é uma nova descoberta. Estou redescobrindo as coisas. Eu tenho trabalhado no álbum por tanto tempo que eu meio que coloquei tudo de lado. Agora estou preparada para voltar para os estúdios. Agora, sim”, disse, em entrevista ao Entertainment Tonight.

Rihanna afirmou que não vai seguir o trabalho exatamente de onde parou. “Estou recomeçando, mas não quero negligenciar as músicas que tenho. Eu quero voltar e ouvir as coisas com novos ouvidos, com a minha nova perspectiva, e então ver o que se aplica e pelo que ainda estou apaixonada”.

Desde que lançou “Anti”, Rihanna se tornou mãe de dois meninos. Ela deu à luz RZA, 2 anos, e Riot, de 10 meses, frutos de seu relacionamento com A$AP Rocky.