Rico Melquiades vai parar no hospital após overdose acidental

Rico Melquiades compartilhou com os seguidores os efeitos negativos das críticas online em sua saúde emocional, levando-o a uma crise de saúde devido ao uso excessivo de medicação.

Além da overdose, o influenciador relatou a perda de contratos e compromissos devido a recentes polêmicas, como a investigação sobre jogos de azar online.

Na última sexta-feira, 24 de janeiro, o influenciador digital Rico Melquiades compartilhou em suas redes sociais que necessitou de atendimento médico após uma overdose acidental de calmantes. O ex-participante do reality show “A Fazenda 13” revelou que a pressão gerada por críticas negativas nas redes sociais exacerbou sua ansiedade, levando a um estado crítico de saúde emocional.

“Estou recebendo muitas mensagens de carinho, tá? Quero deixar isso claro. Porém, tem muita gente maldosa. Eu já tenho problemas com ansiedade, vocês conhecem a minha história. Esses comentários acabam comigo”, afirmou Rico, enfatizando o impacto prejudicial das críticas, apesar de seus esforços para se distanciar delas.

Durante seu desabafo, o influenciador relatou os graves efeitos colaterais que enfrentou devido à ingestão excessiva de Rivotril. “Anteontem tomei tantas gotas que fiquei passando mal. Tive que ligar para um amigo me levar ao hospital porque eu não estava sentindo minhas pernas. Comecei a tremer porque exagerei no remédio”, detalhou, visivelmente abalado pela experiência.

Além das questões pessoais, Rico também mencionou como as recentes polêmicas afetaram sua carreira profissional. Desde o dia 15 de janeiro, ele está sendo investigado pela Polícia Civil de Alagoas em relação à divulgação de jogos de azar online, situação que resultou na perda de contratos e outras oportunidades no mercado publicitário.

“Estava para assinar um contrato de R$ 50 mil, e a marca declinou devido a essa exposição. Já estava tudo certo para assinar, mas perdi esse contrato por conta disso”, lamentou. O influenciador ainda comentou sobre o cancelamento de sua agenda de participações na televisão: “Tá bem difícil mesmo para mim, mas acredito em Deus, que é uma fase e vai passar”, concluiu.

É importante ressaltar que problemas de saúde mental são questões sérias e devem ser tratadas com a atenção necessária. Caso você ou alguém próximo esteja enfrentando dificuldades semelhantes, recomenda-se buscar ajuda especializada. No Brasil, o CVV (Centro de Valorização da Vida) oferece suporte pelo telefone 188, disponível 24 horas por dia, além de assistência via e-mail e chat em mais de 120 locais pelo país.