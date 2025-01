Operação Game Over 2 investiga influenciadores digitais por irregularidades em apostas

Uma investigação em curso, intitulada operação Game Over 2, está focada em um grupo de influenciadores digitais, incluindo Rico Melquiades e Babal Guimarães, que acumulam mais de 12 milhões de seguidores nas redes sociais. Oito outros influenciadores também estão sendo investigados nesta ação realizada pela Delegacia de Estelionato, na manhã desta quarta-feira (15), nas cidades de Maceió, Arapiraca e Penedo, no estado de Alagoas.

A operação resultou na apreensão de bens significativos, como veículos luxuosos, joias e dinheiro em espécie. Além disso, foi determinado o bloqueio de R$ 15 milhões em ativos. Por decisão judicial, as contas das redes sociais dos 18 influenciadores envolvidos na investigação serão suspensas.

Babal Guimarães foi conduzido à Delegacia Regional de Penedo para prestar depoimento e formalizar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). Esta ação é um desdobramento de uma investigação iniciada em junho do ano anterior, que revelou um esquema onde a influência digital era utilizada para promover casas de apostas de forma irregular, movimentando milhões em bens e recursos.

Em uma declaração, o delegado Lucimério Campos, responsável pela Delegacia de Estelionato, destacou que esta fase da investigação visa responsabilizar as intermediadoras financeiras que facilitam as operações clandestinas das casas de apostas. “Os influenciadores promovem essas plataformas sem verificar se elas estão operando dentro das normas legais do Brasil”, enfatizou o delegado.

Esse caso levanta preocupações sobre a responsabilidade dos influenciadores digitais ao promover serviços que podem estar fora da legalidade, refletindo uma crescente vigilância sobre as atividades online relacionadas ao jogo e às apostas no Brasil.