Os riscos dos jogos de azar para a saúde mental

Com o crescimento das plataformas de apostas online e a popularização desse entretenimento no Brasil, é essencial discutir os cuidados mentais relacionados à prática de jogos de apostas. Embora apostar possa ser uma atividade divertida e envolvente, é crucial estar ciente dos riscos associados, especialmente quando o comportamento de jogo se torna compulsivo ou problemático.

O vício em jogos de apostas é uma condição que pode afetar profundamente a vida de uma pessoa, causando danos emocionais, financeiros e sociais. Um dos principais sinais de alerta é a perda de controle sobre o hábito de apostar, quando a pessoa não consegue mais parar, mesmo ao enfrentar perdas significativas. Outros sinais incluem o aumento progressivo das quantias apostadas, mentir sobre o tempo ou o dinheiro gasto nas apostas, e utilizar o jogo como forma de escapar de problemas emocionais ou financeiros.

De acordo com o psicólogo Marcelo Matias, detectar os sinais precocemente é fundamental. “Muitas vezes, as pessoas têm dificuldade em reconhecer que estão enfrentando um problema até que as consequências já sejam severas. É nesse ponto que o apoio familiar e psicológico se torna crucial”, aponta o profissional.

A regulação do mercado de apostas no Brasil, ainda em desenvolvimento, busca estabelecer normas que protejam os apostadores e minimizem os riscos associados ao jogo. A legislação visa criar um ambiente seguro e transparente, onde as plataformas sejam obrigadas a oferecer medidas de proteção, como a limitação de apostas e a disponibilização de informações claras sobre os riscos do jogo.

No entanto, mesmo com uma regulação em vigor, a responsabilidade pelo cuidado mental recai também sobre o próprio indivíduo. É essencial que os apostadores estejam atentos ao seu comportamento e reconheçam quando é hora de procurar ajuda.

“Procurar um psicólogo não deve ser visto como um sinal de fraqueza, mas como um passo importante para retomar o controle sobre a vida. Um profissional pode ajudar a identificar as causas do comportamento compulsivo e oferecer estratégias eficazes para superá-lo”, Reforça Marcelo Matias.

Para aqueles que percebem que o jogo está se tornando um problema, o primeiro passo é procurar um profissional de saúde mental qualificado. Psicólogos podem fornecer o suporte necessário para lidar com as emoções e comportamentos associados ao vício em jogos de apostas. Além disso, muitas plataformas de apostas oferecem recursos de autoexclusão e limites de apostas, que podem ser utilizados como ferramentas adicionais de proteção.

Embora os jogos de apostas possam ser uma forma de entretenimento legítima, é crucial que os apostadores estejam cientes dos riscos envolvidos e tomem medidas para proteger sua saúde mental. O reconhecimento precoce dos sinais de comportamento problemático e a busca por ajuda profissional são passos fundamentais para garantir que o jogo permaneça uma atividade segura e controlada.