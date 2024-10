Ricardo Nunes vai a Aparecida de helicóptero e diz estudar reajuste na passagem de ônibus em SP

Reeleito prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) foi nesta segunda-feira (28) até o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, a 180 km da capital paulista, em um gesto de agradecimento pelo resultado das urnas.

Nunes chegou ao santuário de helicóptero, por volta das 14h30, acompanhado da esposa, Regina Carnovale Nunes. O presidente do MDB, Baleia Rossi, e o vereador Marcelo Messias (MDB) também estiveram presentes.

Em nota, a assessoria da prefeitura afirmou que o prefeito arcou com os gastos da viagem. “Trata-se de agenda pessoal, portanto, com recursos próprios, sem qualquer despesa ao erário”, diz a nota. “Lembrando que hoje é ponto facultativo em razão do Dia do Servidor Público.”

Nunes afirmou que a escolha do secretariado municipal para o próximo mandato será feita somente em dezembro.

Outro assunto a ser debatido em dezembro, segundo Nunes, é a manutenção ou o reajuste da tarifa de ônibus. O valor de R$ 4,40 está em vigor desde janeiro de 2020, e o prefeito não descarta a possibilidade de aumentar a tarifa.

“O meu desejo é manter a tarifa, mas eu preciso manter o equilíbrio fiscal e não tirar da saúde, da educação”, disse. “Então, em dezembro, havendo possibilidade, a minha vontade é manter. Se por acaso a gente não tiver possibilidade, aí eu vou explicar para a sociedade.”

Além de Nunes, o santuário recebeu nesta segunda o prefeito eleito de Taubaté, Sérgio Victor (Novo).