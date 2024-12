Ricardo Nunes mantém secretários de saúde e subprefeituras para novo mandato em São Paulo

prefeito reeleito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) , anunciou a continuidade de três secretários em sua nova gestão, que começa em 1º de janeiro . As pastas da Saúde, Subprefeituras e Governo Municipal permanecerão sob a liderança de Luiz Carlos Zamarco, Fabricio Cobra e Edson Aparecido , respectivamente. Durante a conferência de diplomação realizada pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) , Nunes afirmou que a escolha de Zamarco para a Saúde foi baseada em resultados positivos obtidos na área, além de um plano que atenda às necessidades da cidade para os próximos quatro anos. Nunes destacou que não pretende realizar grandes mudanças em seu secretariado, destacando que as alterações serão limitadas e ajustadas com os partidos aliados. Sua coligação inclui dez legendas , como União Brasil, Republicanos e Partido Progressista (PP) . Essa composição política visa garantir estabilidade e continuidade nas ações administrativas. Os secretários escolhidos têm um histórico de colaboração com Nunes desde a gestão anterior de Bruno Covas , evidenciando uma estratégia de manutenção da equipe que já se mostrou eficaz em momentos desafiadores, como a pandemia. Edson Aparecido , por exemplo, atuou como secretário de Saúde durante o pico da crise sanitária e retornou ao governo após se candidatar ao Senado em 2022 . Já Fabricio Cobra tem experiência prévia na gestão municipal como subprefeito . A permanência desses nomes reflete uma abordagem cautelosa do prefeito reeleito, que busca consolidar as políticas públicas inovadoras até agora e atender às expectativas da população paulistana. Com essa continuidade no secretariado, Nunes parece se preparar para enfrentar os desafios do novo mandato com uma equipe experiente e alinhada aos seus objetivos administrativos.