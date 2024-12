Ricardo Lomba é eleito presidente do Conselho Deliberativo do Flamengo

Ricardo Lomba foi eleito presidente do Conselho Deliberativo do Flamengo em uma votação realizada na sede do clube, na Gávea, no dia 16 de outubro . Com um total de 943 votos, Lomba superou o seu concorrente, Álvaro Ferreira, que obteve apenas 171 votos. A eleição foi marcada por um ambiente de união entre diversos grupos políticos do clube, refletindo a intenção de Lomba de criar um Conselho mais plural e participativo.

O novo presidente destacou a importância da representatividade e o desejo de promoção de descobertas abertas para encontrar soluções eficazes para os desafios do Flamengo. A eleição do Conselho Deliberativo, diferentemente da presidência do clube, utilizou votos impressos.

Além do apoio de Luiz Eduardo Baptista, conhecido como Bap, Lomba recebeu respaldo de várias outras políticas correntes , evidenciando sua popularidade e a expectativa em torno de sua gestão. A ausência de um candidato oficial da chapa de Dunshee e Landim também foi notável, criando um cenário propício à vitória de Lomba.

Com uma trajetória que inclui passagens como diretor fiscal da Receita Federal e vice-presidente de futebol , Lomba traz experiência ao cargo . Um dos principais objetivos de sua gestão será a reforma do estatuto do Flamengo , essencial para modernizar a estrutura do clube . Além disso, o Conselho Deliberativo desempenha um papel vital na avaliação financeira e na promoção de votações sobre patrocínios e orçamentos.

A nova liderança de Ricardo Lomba promete ser um marco importante para o Flamengo , com foco em um ambiente colaborativo que visa fortalecer as bases do clube e garantir um futuro próspero aos seus torcedores e associados.