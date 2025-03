Ribeirão Pires zera filas de ultrassonografia de mama e transvaginal

O Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (CAISM) de Ribeirão Pires zerou a fila de espera para exames de ultrassonografia de mama e transvaginal. Ao longo de 2024, a Prefeitura promoveu mutirões de exames de imagem, realizando 2.273 ultrassonografias transvaginais e, aproximadamente, mil exames de mama. O equipamento também conta com fila zerada de mamografia.

O Centro de Especialidades Médicas de Ribeirão Pires também zerou exames de outras 12 especialidades de imagem. Articulações, parede abdominal, abdome superior, rins e vias urinárias, tireoide, partes moles, pescoço, região inguinal, bolsa escrotal, pélvico, couro cabeludo, coluna cervical.

Em 2024, a Prefeitura modernizou o equipamento de ultrassonografia no Centro de Especialidades Médicas, reforçando o atendimento com maior nitidez nos exames de imagem com maior eficácia e rapidez no diagnóstico.

“Nosso compromisso é garantir um atendimento especializado de qualidade em Ribeirão Pires. Planejamos, ao longo do ano, a realização de mutirões para manter a fila de espera zerada nos equipamentos de saúde. Em 2025, ampliaremos as especialidades médicas disponíveis no município, proporcionando um atendimento mais completo e acessível à nossa população”, destacou o secretário de Saúde, Clovis Volpi.

O Centro de Especialidades Médicas e Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher está localizado na Avenida Humberto de Campos, 70 – Centro. Os atendimentos são realizados por meio de encaminhamentos pela Atenção Primária – UBS e USF.