Prefeitura de Ribeirão Pires inicia semana especial de exames de mamografia no CAISM

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Saúde, iniciou nesta segunda-feira (10), uma semana especial de mamografia no CAISM (Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher). A ação, que faz parte das atividades do mês dedicado às mulheres, tem como objetivo reforçar a importância do diagnóstico precoce no combate ao câncer de mama. Serão realizados cerca de 10 exames por dia, com agendamentos feitos durante o evento em comemoração ao Dia das Mulheres, realizado no último sábado, na Vila do Doce.

Tendo realizado mutirão de exames, o CAISM tem se destacado nos exames de prevenção à saúde da mulher, entre eles, zerou recentemente os exames de ultrassonografia de mama e também ultrassonografia transvaginal. Desde da inauguração do CAISM, o equipamento público realizou quase 10 mil exames de mamografias nos últimos 3 anos e teve papel fundamental para zerar filas de espera da especialidade.

“O CAISM é um espaço dedicado ao cuidado integral da mulher, com foco na prevenção e no diagnóstico precoce de doenças, como o câncer de mama, garantindo que nossas mulheres recebam a atenção e o suporte que merecem. Estamos comprometidos em oferecer cada vez mais serviços de qualidade para a saúde das mulheres de Ribeirão Pires“, destacou o prefeito Guto Volpi.

O exame de mamografia é recomendado principalmente para mulheres a partir dos 40 anos, especialmente aquelas com histórico familiar de câncer de mama. A mamografia é uma ferramenta crucial para a detecção precoce da doença, permitindo um tratamento mais eficaz e aumentando as chances de cura.

O atendimento no CAISM é realizado por meio de encaminhamento da rede de Atenção Primária – UBSs e USFs de Ribeirão Pires. Localizado na Avenida Humberto de Campos, 70 – Vila Suissa, o CAISM/CEM funciona das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.