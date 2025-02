Ribeirão Pires visita empresa Marcolar e estreita laços com empreendedorismo local 

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo, realizou na última sexta-feira (14) visita à empresa Marcolar. A iniciativa, liderada pelo secretário da pasta, César Ferreira, busca fortalecer o comércio local ao estreitar a relação entre Poder Público, empresas e empresários, para fortalecer o crescimento da cidade.

O secretário destacou a importância da proximidade com os empresários para fomentar ambientes de negócios. Segundo ele, a proposta é manter um diálogo contínuo e ativo, compreendendo as necessidades do setor e buscando soluções que impulsionem a economia.

“O nosso compromisso é estar mais perto dos empresários, entendendo suas necessidades e buscando soluções que criem ambientes mais favoráveis para negócios. A ideia é realizar visitas frequentes às empresas, ouvir diretamente suas demandas. Queremos que os empresários se sintam apoiados, sem precisar buscar respostas sozinhos, mas sim contando com um canal direto e eficiente para melhorar suas rotinas e impulsionar o crescimento econômico”, declarou o secretário.

Entre outras iniciativas, Ribeirão Pires conta com serviços de apoio ao micro e pequeno empreendedor como o SEBRAE Aqui, que realiza orientações sobre abertura e melhoria de empresas (MEI, ME e EPP); serviços para MEIs, como declaração, emissão de boleto de DAS, realização de palestras e oficinas.

No Banco do Povo, há oferta de microcréditos a pequenos empreendedores. A cidade também conta com Ponto de Atendimento Virtual da Receita Federal. Todos os serviços estão situados no Posto Atende Fácil – Rua Capitão José Gallo, 55 – Centro.