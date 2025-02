Ribeirão Pires tem melhor desempenho na geração de empregos em janeiro

Ribeirão Pires registrou, em janeiro, o melhor desempenho dos últimos quatro anos e aumentou em 152% o saldo de geração de emprego, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta quarta-feira (26), pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Com um saldo positivo de 172 postos de trabalho, além de alcançar a melhor marca dos últimos quatro anos, superou o ano de 2024, que teve saldo de 68 oportunidades geradas.

O número de novas oportunidades de emprego em Ribeirão Pires registrou um crescimento de 17% em relação a janeiro de 2024. No primeiro mês deste ano, foram abertas 889 vagas, contra 751 no mesmo período do ano passado. Outro dado positivo é o aumento de 5% no número de trabalhadores com carteira assinada na cidade, passando de 20.095 em 2024 para 21.116 neste ano.

“Nos últimos anos, Ribeirão Pires tem avançado na geração de empregos formais, no fortalecimento da rede de comércio e serviços, no estímulo ao setor industrial e muito mais. Os dados do CAGED comprovam esse crescimento. Em 2025, estamos trabalhando para aproximar comerciantes e empresários, promovendo ações que impulsionam o desenvolvimento econômico da cidade. Por meio de palestras, rodas de conversa, consultorias e apoio direto, buscamos fortalecer ainda mais o comércio local”, destacou o prefeito Guto Volpi.

Ribeirão Pires encerrou 2024 com um saldo positivo de 1.021 empregos formais, o melhor desempenho do município nos últimos quatro anos. Além disso, a cidade registrou em 2024 aumento de 28% na geração de empregos formais com criação de 10.318 e 8.024 em 2023