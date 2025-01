Ribeirão Pires tem crescimento de 124% em saldo de geração de emprego 

Ribeirão Pires encerrou 2024 com saldo positivo de 1.021 empregos formais, o melhor desempenho do município nos últimos quatro anos, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). O número representa um crescimento de 124% em relação a 2023, quando o saldo foi de 454. O volume de novos empregos com carteira assinada cresceu 28% no comparativo dos anos – 10.318 em 2024 e 8.024 em 2023.

Desde 2021, a cidade manteve curva crescente quando o assunto é empregos formais. Ribeirão Pires fechou o ano passado com 21.048 moradores trabalhando em postos formais.

“Nos últimos anos, o município tem avançado na geração de empregos com registro em carteira. Isso passa pelo fortalecimento da rede de comércio e serviços, pelo estímulo ao setor industrial e outras ações de fomento promovidas pela Prefeitura. Os dados do CAGED demonstram esse crescimento. Seguiremos neste caminho buscando novas parcerias, negócios e trazendo cada vez mais oportunidade para os moradores”, destacou o prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi.

Para fortalecer a geração de emprego, a Prefeitura implantou novos serviços como o Acessa Aqui Empregabilidade, que disponibiliza acesso aos munícipes para atualização cadastral de currículo, entrevistas online e entre outras. Cursos de qualificação profissional também são oferecidos por meio de parcerias, visando ampliar as oportunidades no mercado de trabalho, além do apoio e incentivo à chegada de novos empreendimentos.