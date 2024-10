Ribeirão Pires tem a melhor cobertura vacinal de crianças de até 1 ano de idade no Grande ABC

Nesta quinta-feira (17) é celebrado o Dia Nacional da Vacinação e Ribeirão Pires é a cidade do Grande ABC com maior cobertura vacinal entre crianças de até 1 ano de idade, de acordo com o programa federal Previne Brasil. Os dados são referentes ao primeiro quadrimestre de 2024. A cidade tem cobertura de 94%, evolução em relação ao mesmo período do ano anterior, quando Ribeirão Pires tinha cobertura de 75%.

Para elevar a cobertura, a Atenção Básica – USFs (Unidades de Saúde da Família) e UBSs (Unidades Básicas de Saúde) – adotou o microplanejamento que inclui o treinamento para técnicos de enfermagem sobre temas como rede de frio e sistema de informatização implantado em todas as unidades de saúde. Todos os nascidos e residentes na cidade recebem acompanhamento digital até completar um ano de vida.

“Hoje, o recém-nascido já é cadastrado em nossa rede de dados para que possamos acompanhar todo seu ciclo de vacinação. Com esse controle podemos realizar facilmente as buscas para aumentar a cobertura e proteção das crianças”, explicou o secretário de saúde Luiz Carlos Perlatti.

Entre os destaques da cobertura vacinal das crianças de até 1 ano de vida está a Meningo C, com 92,87%, Penta e DTP, com 95%. Em Ribeirão Pires, todas as unidades de saúde realizam as imunizações do Calendário Nacional de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

A diretora da Atenção Primária de Ribeirão Pires, Marcileia Trovo, reforça a importância de manter a vacinação em dia. “Uma caderneta de vacinação completa é a melhor forma de controlar a disseminação de doenças. A vacina é fundamental para toda a comunidade”, destacou.