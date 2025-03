Ribeirão Pires substitui casinhas de cães comunitários no centro da cidade

A Prefeitura de Ribeirão Pires concluiu a troca das casinhas dos cães comunitários que vivem no centro da cidade. A iniciativa, realizada pela Secretaria de Clima, Meio Ambiente e Habitação, substituiu os antigos abrigos por novos modelos padronizados, garantindo mais segurança e conforto para os animais. No total, nove novas casinhas foram instaladas em pontos estratégicos.

A ação faz parte de um conjunto de medidas voltadas ao bem-estar animal no município. Além do abrigo, os cães comunitários são vacinados, castrados e recebem atendimento veterinário regular. O objetivo é prevenir doenças, controlar a reprodução e garantir a saúde, tanto dos animais, quanto da população que circula diariamente pelo centro.

Os cachorros comunitários são aqueles que, apesar de não terem um tutor único, estabelecem laços afetivos e de dependência com a comunidade onde vivem. Eles se tornam parte do cotidiano das ruas e praças, sendo cuidados de forma coletiva por moradores e comerciantes. Esse tipo de adoção compartilhada tem sido reconhecido por leis estaduais em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

A vacinação é um dos principais cuidados necessários para garantir a saúde dos cães e prevenir zoonoses. Em Ribeirão Pires, a Prefeitura mantém um cronograma de imunização para esses animais, com destaque para a vacinação antirrábica, essencial para evitar a transmissão da raiva. Além disso, a castração contribui para o controle populacional e evita o abandono de filhotes nas ruas.

A troca das casinhas reflete o compromisso da Prefeitura de Ribeirão Pires com a causa animal. Iniciativas como essa contribuem para a construção de uma cidade mais acolhedora, onde os animais de rua não são apenas tolerados, mas respeitados e cuidados com dignidade.

Os interessados em apoiar os cães comunitários podem ajudar com doações de ração, cobertores e até mesmo oferecendo lar temporário para os animais em situações de emergência. A Prefeitura também incentiva a adoção responsável por meio das Feiras de Adoção de Cães e Gatos, que acontecem no último sábado de cada mês, garantindo que cães que desejam um lar fixo encontrem famílias preparadas para recebê-los.