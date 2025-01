Ribeirão Pires mantém castração gratuita de cães e gatos com mais de 8,5 mil atendimentos

Com foco na saúde pública e no controle populacional de animais domésticos, a Prefeitura de Ribeirão Pires mantém seu programa de castração gratuita de cães e gatos, que já beneficiou mais de 8,5 mil animais desde 2021. A ação acontece semanalmente na sede da equipe de bem-estar animal, com inscrições pelo aplicativo Ribeirão Pires Digital.

Desde 2021, o programa tem transformado a realidade da cidade, oferecendo aos munícipes uma solução acessível e eficaz para o controle da população canina e felina. Liderada pela Secretaria de Clima, Meio Ambiente e Habitação, a iniciativa já contabiliza mais de 8,5 mil procedimentos realizados, beneficiando tutores de todas as regiões do município.

As castrações ocorrem semanalmente, às quartas e quintas-feiras, na sede da equipe de bem-estar animal, localizada na Rua Catarina Rios Giachelo, 185, no bairro da Colônia.

O programa é gratuito e tem como objetivo democratizar o acesso ao serviço de castração, que muitas vezes é oneroso para tutores de baixa renda. Além disso, a iniciativa busca prevenir a superpopulação de animais, uma questão que afeta diretamente a saúde pública e o bem-estar animal.

“É um compromisso da administração garantir que todos os tutores possam cuidar adequadamente de seus animais, promovendo qualidade de vida para eles e para a comunidade“, afirmou o secretário de Clima, Meio Ambiente e Habitação, Temístocles Cristofaro.

Além do controle populacional, a castração é amplamente recomendada por especialistas como uma forma de prevenir doenças graves, como câncer de mama, útero e próstata, além de reduzir problemas comportamentais, como agressividade e marcação de território.

Para garantir mais agilidade ao serviço, a Prefeitura adotou o App Ribeirão Pires Digital como ferramenta principal para as inscrições no programa. Por meio do aplicativo, os munícipes podem agendar o procedimento e acompanhar informações relevantes sobre o atendimento. A equipe responsável renova a agenda semanalmente, permitindo que mais tutores tenham acesso ao serviço de forma ágil e prática.