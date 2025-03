Ribeirão Pires reorganiza tráfego das ruas Achiles Litieri e Silvestre Pinheiro

A Prefeitura de Ribeirão Pires inicia, nesta quinta-feira (20), uma intervenção no tráfego das ruas Achiles Litieri e Silvestre Pinheiro, que conectam as avenidas Francisco Monteiro e Prefeito Valdírio Prisco. As vias terão inversão no sentido único para reorganização viária, melhorando o fluxo de veículos e facilitando o acesso às principais avenidas da cidade, como a Francisco Monteiro e a Prefeito Valdírio Prisco. Equipe de Mobilidade Urbana de Ribeirão Pires realizou pintura da nova sinalização no local e instalação de novas placas.

“Estamos sempre trabalhando para melhorar o fluxo viário. Com novos empreendimentos na região, buscamos otimizar a fluidez do trânsito, garantindo que a entrada e saída de veículos aconteça de forma mais rápida, assim como o acesso facilitado às principais avenidas da cidade”, destacou o secretário de Segurança Pública, Mobilidade Urbana e Defesa Civil, Sandro Torres.