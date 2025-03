Ribeirão Pires reforça sinalização viária em áreas escolares

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Segurança Urbana, Mobilidade e Defesa Civil, intensificou a sinalização viária em áreas escolares para garantir mais segurança aos estudantes e melhorar a fluidez do trânsito. Nesta semana, o reforço da sinalização de solo foi realizado em frente à Escola Estadual Professora Marli Raia Reis, localizada na Avenida Santa Clara, e na Escola Municipal Eng° Carlos Rohm (Rua Primeiro de Maio).

Na Avenida Santa Clara, a equipe de manutenção realizou a pintura do estacionamento exclusivo para transporte escolar, faixa de pedestres e das lombadas. Já na área da Escola Municipal Eng° Carlos Rohm foram demarcadas e padronizadas as vagas para vans, garantindo maior organização no tráfego, além de proporcionar mais segurança na entrada e saída dos estudantes.

O Departamento de Mobilidade Urbana da Prefeitura realiza diversas ações de conscientização em torno das escolas municipais, bem como também realiza atividades de educação para o trânsito nas escolas e ruas da cidade.

“O objetivo é regularizar a sinalização das áreas escolares de Ribeirão Pires. Consequentemente, isso gera mais segurança para todos os usuários da via e principalmente para os estudantes e pais que frequentam diariamente o local”, destacou o secretário de Segurança Urbana, Mobilidade e Defesa Civil, Sandro Torres.