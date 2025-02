Operação Fluidez inicia nova etapa na Vila Noêmia

A Prefeitura de Mauá, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, iniciou mais uma etapa da Operação Fluidez, iniciativa que visa melhorar o trânsito nas principais ruas da cidade.

Nos horários de pico, os agentes de trânsito estão atuando na Av. Papa João XXIII e na Rua Francisco Ortega Escobar, vias importantes para a ligação com o Polo Industrial do Sertãozinho, o Rodoanel, a Jacu-Pêssego e o Parque São Vicente. O semáforo é desligado e a liberação do cruzamento ocorre pela equipe da SMU de acordo com a demanda de veículos.

“Operações desse tipo são importantes para que possamos analisar como deixar o trânsito da cidade mais seguro e rápido. São medidas que nos auxiliam a pensar em soluções que melhorem efetivamente o fluxo de veículos”, afirmou Caio Carvalho, secretário municipal de Mobilidade Urbana.

De acordo com ele, outras vias movimentadas da cidade devem receber a Operação Fluidez. “Há um planejamento para realizar ações desse tipo em vias nas regiões mais afastadas do Centro também”.