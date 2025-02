Prefeitura altera sentido da Av. Lauro Gomes para melhorar fluidez durante obras do BRT-ABC

Importante eixo viário de São Bernardo, a Avenida Lauro Gomes terá seu sentido de tráfego alterado a partir do dia 22 de fevereiro (sábado), às 8h, para único na direção Centro/bairro, no trecho entre a Avenida Aldino Pinotti e a Estrada das Lágrimas. A mudança, de caráter provisório, tem como objetivo minimizar os impactos das obras do BRT-ABC (sistema de transporte rápido por ônibus, na tradução) e garantir maior fluidez ao trânsito na região.

A operação será iniciada com a implantação da nova sinalização, orientação aos motoristas e retirada dos veículos da via. De acordo com o secretário de Transporte, Mobilidade e Infraestrutura de São Bernardo, Francisco José Carone, a medida foi definida após estudos técnicos para reduzir impactos no tráfego local, oferecendo um trânsito mais fluido e seguro para a população.

O prefeito Marcelo Lima pontuou a importância da mudança para possibilitar um trânsito mais organizado e reduzir os impactos das obras. “Nosso compromisso é com o bem-estar da população. Essa alteração temporária no tráfego da Avenida Lauro Gomes vai trazer maior fluidez e segurança para quem circula pela região central. Além disso, o BRT-ABC será uma grande conquista para São Bernardo, oferecendo um transporte mais rápido, moderno e sustentável para milhares de passageiros todos os dias”, afirmou.

Além da via oferecer mais fluidez ao trânsito, outras rotas também podem ser utilizadas, entre elas:

– Saída do sentido bairro por meio da Rodovia Anchieta, sentido Centro de São Bernardo

– Saída do bairro, acessa a Av. Senador Vergueiro sentido Centro de São Bernardo

– Saída do bairro, acessa a Av. Caminho do Mar, sentido Centro de São Bernardo

IMPLANTAÇÃO DO BRT-ABC – A inversão da Avenida Lauro Gomes se tornou necessária a partir do avanço das obras do BRT-ABC, que seguem intensas na região. A ação faz parte da segunda fase das intervenções, que vai conectar São Bernardo com o Terminal Sacomã do Metrô, na Capital. O trecho tem cerca de 15 quilômetros de extensão e prevê a implantação de 13 paradas, três viadutos, quatro pontes e cinco passarelas.

Ao todo, o BRT-ABC terá 18 quilômetros de extensão, e atenderá até 600 mil passageiros por dia, conectando os municípios de São Bernardo, Santo André e São Caetano, além de Diadema e Mauá, por meio do Corredor ABD. O trajeto entre os terminais São Bernardo e Sacomã será realizado em apenas 40 minutos na modalidade expressa, proporcionando mais rapidez e eficiência no transporte público.

O sistema, gerenciado pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) e operado pela concessionária Next Mobilidade, será composto por 92 ônibus 100% elétricos, movidos a bateria e com recarga na rede aérea. Os veículos contarão com ar-condicionado, funcionamento silencioso e emissão zero de poluentes, sendo fabricados pela empresa Eletra, sediada em São Bernardo.

MOBILIDADE – O prefeito Marcelo Lima ressaltou que um dos principais pilares da gestão é o desenvolvimento urbano sem prejudicar a qualidade de vida da população. “A mobilidade urbana é um fator essencial para garantir mais conforto e eficiência no dia a dia das pessoas. Foi pensando nisso que pensamos em uma maneira rápida de desafogar a ligação com a região central. Além disso, o BRT-ABC representa um passo importante para o futuro da nossa cidade, com transporte moderno, sustentável e ágil”, afirmou.

A Prefeitura segue acompanhando as obras e reforça a importância da colaboração da população para que a transição no tráfego ocorra de forma segura e organizada. Equipes estarão no local para orientar os motoristas durante o período de adaptação, a partir deste sábado.