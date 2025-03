Ribeirão Pires realiza segunda edição do Day Park no Parque Oriental

A Prefeitura de Ribeirão Pires promove neste domingo (16), no Parque Oriental, a segunda edição do Day Park, evento que reúne lazer, gastronomia e cultura para a população. A ação é organizada pela Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude e tem como objetivo proporcionar momentos de entretenimento aos jovens e às famílias da região.

O Day Park contará com diversas atrações, incluindo brinquedos infláveis, food trucks e uma feira de artesanato com produtos locais. Além disso, os visitantes poderão explorar a Trilha do Tapiá, rota ecológica do Parque Oriental, que estará aberta para visitação.

A primeira edição do Day Park, realizada no ano passado, foi um grande sucesso, reunindo milhares de pessoas ao longo do dia. Com isso, a Prefeitura decidiu repetir a iniciativa, ampliando as atividades e proporcionando uma programação diversificada para os frequentadores do parque.

“O Day Park foi criado para oferecer uma alternativa de lazer acessível à população, especialmente para os jovens, que terão um espaço dedicado à diversão e ao convívio social. Queremos que esse evento se consolide no calendário da cidade”, afirmou o secretário interino de Esporte, Lazer e Juventude, Emerson Gilardi.

O Parque Oriental, localizado na Rua Major Cardim, 3100, no bairro Estância Noblesse, é um dos principais pontos turísticos de Ribeirão Pires, conhecido por sua área verde preservada e estrutura voltada para atividades ao ar livre. Durante o Day Park, os visitantes poderão aproveitar a beleza do espaço enquanto participam das atividades propostas.

A entrada no Day Park é gratuita e o evento reforça o compromisso do município em promover atividades de lazer de qualidade, incentivando o uso dos espaços públicos para o bem-estar da população.