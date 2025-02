Ribeirão Pires realiza nova sinalização de solo em rua de acesso ao Mirante São José

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Defesa Civil, realizou nesta quarta-feira (12) a revitalização da sinalização viária na Rua Sixto Pelegrini, via de acesso ao Mirante São José, um dos principais pontos turísticos da cidade.

Os trabalhos incluíram a pintura de novas faixas de pedestres, a demarcação de vagas de estacionamento, incluindo espaços exclusivos para pessoas com deficiência e idosos, além da criação de áreas específicas para o estacionamento de motos. A medida contribui para melhorar a mobilidade e a experiência de quem visita o Mirante São José, garantindo um trânsito mais acessível e seguro.

Divulgação/PMETRP

Estrada da Colônia – Ainda nesta quarta-feira (12), a Prefeitura concluiu a nova sinalização na Estrada da Colônia, na região da Santa Luzia. Recentemente, em trecho próximo a UPA e o novo Hospital Municipal ganhou redutores de estímulo à redução de velocidade.

Agora, a equipe de mobilidade finalizou com demarcação da velocidade da via e avisos como ‘Devagar’ e ‘Atenção’. As medidas buscam aumentar a segurança no local, que conta com grande circulação de pedestres, incluindo idosos e crianças, além de ponto de ônibus com constante movimento de passageiros.