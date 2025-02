Ribeirão Pires realiza limpeza e roçagem nas ruas da cidade

Na manhã desta quarta-feira (12), a Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Zeladoria e Manutenção Urbana, realizou serviços de limpeza, roçagem e capinação na Avenida Humberto de Campos e no Jardim Pastoril. A ação faz parte do cronograma contínuo de manutenção da cidade, que busca garantir a conservação de vias e espaços públicos.

A capinação manual foi realizada em diversas ruas da cidade, garantindo a manutenção e limpeza às áreas. Entre os locais atendidos estão a Av. Kaethe Richers, no Centro. Além disso, as equipes atuaram na Rua João Ramalho, no Bertoldo, Rua das Fontes, no Parque das Fontes, Rua Virgílio Roncon, na Vila Guerda, Rua Quintino Bocaiúva, no Centro Alto, Rua Francisco Viola, na Vila Sueli, e na Rua Abrão Eid, na Vila Marquesa.

Em Ouro Fino, os serviços também foram executados de capinação na Av. Vereador Rubens Maziero, no Sítio Santana, e na viela da Rua Jericó, no Jardim União, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos moradores.

Entre outras ações, está a manutenção do Cemitério Municipal que segue cronograma com limpezas nas gerais e quadras. O local recebeu recentemente nova iluminação em LED na parte interna e externa, além de poda de árvores.

A municipalidade realiza diversas ações como nivelamento de rua, operação cata-bagulho e entre outros de forma permanente e com cobertura em todos os bairros da cidade. A Administração Municipal acompanha cronograma para atender todos os locais, e também recebe pedidos de munícipes.