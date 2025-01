Moradores denunciam abandono e cobram ações da Prefeitura em Ribeirão Pires

Moradores de Ribeirão Pires têm demonstrado insatisfação com o estado de abandono da cidade. Desde a reeleição do prefeito Guto Volpi (PL) para um segundo mandato, denúncias sobre a falta de limpeza e conservação de espaços públicos se multiplicam.

Em bairros como Vila Suely, ruas e calçadas estão tomadas pelo mato e acúmulo de lixo, evidenciando o abandono da administração municipal, segundo relatos e registros da própria população. O morador Marcelo Camillo expressou sua indignação: “Cadê os políticos daqui de Ribeirão Pires? Na hora de pedir voto, aparecem todos na rua, fazendo barulho, sujando a cidade… Agora, a cidade tá largada, mato pra todo lado… Nada de limpeza nos bairros”, desabafou.

O sentimento de frustração é coletivo, intensificado principalmente pela ausência de ações concretas para solucionar os problemas de infraestrutura e zeladoria da Estância.

Moradores cobram respostas da administração municipal

Além do acúmulo de sujeira, cidadãos apontam deterioração de praças públicas, buracos nas ruas e falta de iluminação. Em alguns pontos da cidade, a vegetação chega a comprometer a visibilidade e a segurança dos pedestres, enquanto entulhos acumulados aumentam o risco de proliferação de pragas e doenças.

Luzia, moradora do Jardim Serrano, reforça a indignação e critica o descaso com as áreas periféricas do município. “É realmente frustrante ver como a periferia muitas vezes é deixada de lado nas decisões e investimentos públicos. A sensação de abandono é comum, entra prefeito e sai prefeito e é sempre a mesma coisa. Eles fazem buracos no centro durante todo o mandato, como se existisse apenas o centro que merecesse reparos, os outros bairros ficam sempre esquecidos”, afirma.

A ausência de um posicionamento oficial da Prefeitura de Ribeirão Pires sobre as denúncias amplia as críticas à gestão municipal. Vereadores também são alvo de questionamentos, já que cabe a eles fiscalizar e cobrar providências para garantir que os serviços públicos sejam prestados de forma eficiente.

Sem respostas concretas, cresce a pressão popular por ações emergenciais de limpeza e manutenção, além de maior transparência na destinação de recursos para a infraestrutura urbana.