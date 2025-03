Ribeirão Pires realiza drive-thru do Lixo Eletrônico nesta quarta-feira (26)

A Prefeitura de Ribeirão Pires, em parceria com a Cooperpires, realiza nesta quarta-feira (26), das 9h às 17h, mais uma edição do Drive-Thru do Lixo Eletrônico, iniciativa que incentiva o descarte correto de equipamentos eletrônicos obsoletos. A ação acontece no Paço Municipal, localizado na Rua Miguel Prisco, 288, no Centro.

A campanha tem como objetivo oferecer à população uma alternativa segura e ambientalmente correta para o descarte de itens como computadores, celulares, televisores, carregadores, cabos, impressoras, entre outros aparelhos eletrônicos quebrados ou sem uso. Todo o material coletado será encaminhado para reciclagem e reaproveitamento adequado.

“O descarte irregular de eletrônicos pode gerar impactos ambientais graves, devido à presença de substâncias tóxicas como chumbo, mercúrio e cádmio, que contaminam o solo e a água. Além disso, a ação busca reduzir os riscos à saúde pública, promovendo um destino correto para esses materiais”, reforçou o secretário de Clima, Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, Temistocles Cristofaro.

A iniciativa está alinhada à Agenda 2030 da ONU, contribuindo para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente: ODS 6 (água potável e saneamento), ODS 12 (consumo e produção responsáveis), ODS 13 (ação contra a mudança do clima) e ODS 14 (vida na água). Dessa forma, Ribeirão Pires reafirma seu compromisso com a sustentabilidade e a preservação ambiental.

Para facilitar a participação da população, o sistema adotado será o de drive-thru, permitindo que os cidadãos façam o descarte sem precisar sair do carro. Equipes da Prefeitura e da Cooperpires estarão no local para orientar e receber os materiais de forma rápida e segura.

Além da campanha de descarte eletrônico, Ribeirão Pires investe em diversas iniciativas voltadas à preservação do meio ambiente, como o programa de coleta seletiva porta a porta, (que pode ser solicitada por meio do aplicativo Ribeirão Pires Digital) e ações de educação ambiental nas escolas do município. Essas medidas visam engajar a comunidade na construção de uma cidade mais limpa e sustentável.

A participação no Drive-Thru do Lixo Eletrônico é gratuita e aberta a todos os moradores. Empresas e instituições que tenham um grande volume de descarte podem entrar em contato com a Prefeitura para verificar formas de participação na iniciativa.