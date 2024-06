Drive Thru do Lixo Eletrônico recolhe 800 quilos de resíduos no Paço Municipal

Nesta quarta-feira (19), o Paço Municipal foi palco de ação ambiental significativa: o Drive Thru do Lixo Eletrônico, que recolheu 800 quilos de resíduos. Com a participação ativa da população, foram recolhidos: computadores, telefones celulares, TVs, eletrodomésticos, baterias, cabos e placas de circuito impresso. O evento integra o “Junho Verde”, mês dedicado à conscientização ambiental que busca reduzir o acúmulo de resíduos eletrônicos, evitando que esses materiais acabem em aterros sanitários.

A iniciativa tem como objetivo principal prevenir danos ambientais causados pelas substâncias tóxicas presentes nos eletrônicos, além de promover a reciclagem e o manejo adequado desses materiais. Durante o evento, a equipe especializada recebeu os materiais para encaminhá-los ao destino correto.

“É fundamental que a população tenha consciência do impacto ambiental causado pelo descarte inadequado de eletrônicos. Substâncias tóxicas presentes nesses aparelhos podem contaminar o solo e a água, causando danos irreversíveis ao meio ambiente”, afirmou João Paulo Cerezoli, diretor de Gestão Ambiental, um dos organizadores do evento.

Além de contribuir para a redução do acúmulo de resíduos em aterros sanitários, o Drive Thru do Lixo Eletrônico também busca incentivar a população a adotar práticas mais sustentáveis no seu dia a dia. A iniciativa reforça a importância da responsabilidade compartilhada na gestão de resíduos e no cuidado com o meio ambiente.

O “Junho Verde” segue com diversas ações voltadas para a educação e conscientização ambiental, engajando a comunidade em práticas que visam a preservação do planeta. Entre elas: oficinas de tintas naturais para escolas, Educação Ambiental com crianças e idosos, Tigela Cheia e Feira de Adoção.