Ribeirão Pires realiza ação educativa sobre segurança no trânsito em comércios do Centro

A Prefeitura realizou, nesta semana, ação de conscientização junto aos comerciantes e motoristas na região central de Ribeirão Pires. A iniciativa, denominada “Faz seu corre, mas não corre”, do Detran, foi promovida em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo e o Departamento de Mobilidade Urbana.

Durante a atividade, o secretário de Desenvolvimento, César Ferreira, e o subsecretário de Mobilidade Urbana, Marcos Franco, dialogaram com comerciantes e condutores sobre a importância do respeito às normas de trânsito, especialmente, em áreas de grande circulação.

“O nosso compromisso é estar cada vez mais próximos dos empresários, não apenas ouvindo suas necessidades, mas também promovendo ações que contribuam para um ambiente de trabalho mais seguro e organizado. Nesta iniciativa, a parceria com o Departamento de Mobilidade Urbana foi fundamental para levar conscientização sobre o trânsito, especialmente aos motoboys, que estão diariamente nas ruas”, destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo, César Ferreira.

O subsecretário de Mobilidade Urbana, Marcos Franco, destacou que a Prefeitura conta com ações diárias de fiscalização e educação no trânsito. “Nosso foco é garantir um trânsito mais seguro para todos e isso passa tanto pela orientação, quanto pela fiscalização. Trabalhamos diariamente para conscientizar motoristas, motociclistas e pedestres sobre a importância do respeito às leis de trânsito, reduzindo riscos e prevenindo acidentes”, afirmou.

Operação “Faz seu Corre, mas Não Corre” – Trata-se de iniciativa do Detran-SP que envolve a conscientização e fiscalização voltada para a segurança no trânsito, com foco especial em motociclistas e condutores de veículos comerciais. A Prefeitura tem intensificado as fiscalizações no município, garantindo que as normas de trânsito sejam cumpridas e reforçando a importância do respeito às leis para a segurança de todos.