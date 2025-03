Ribeirão Pires promove lançamento oficial da 3ª Entoada Nordestina

A Prefeitura de Ribeirão Pires promoveu, na tarde desta sexta-feira (14), uma degustação especial da 3ª Entoada Nordestina para jornalistas e autoridades. O evento, realizado na Escola Municipal de Artes de Ribeirão Pires (EMARP), apresentou uma prévia das atrações gastronômicas e culturais que estarão disponíveis no festival, marcado para os dias 21, 22 e 23 de março, no Complexo Ayrton Senna.

A ação proporcionou aos convidados uma experiência com pratos típicos do Nordeste e apresentações artísticas que fazem parte da programação da Entoada. Durante o encontro, os participantes puderam conhecer os sabores e ritmos que darão o tom da festa e debater com o prefeito Guto Volpi sobre a importância do festival para a cidade.

Gastronomia, música e tradição nordestina

Gabriel Mazzo/PMETRP

A Entoada Nordestina é um dos principais festivais culturais de Ribeirão Pires, celebrando a presença nordestina na cidade e promovendo um espaço de confraternização e pertencimento. Durante a degustação, foram servidos pratos como baião de dois, carne de sol com mandioca, acarajé, tapioca e doces típicos, preparados com ingredientes selecionados para garantir autenticidade e qualidade.

A programação cultural também esteve em destaque. O artista Sapinho da Charrete apresentou um repertório típico nordestino, dando um aperitivo do que será visto no palco do evento.

“Esse festival é uma forma de reconhecer e celebrar a influência nordestina na nossa cultura. Queremos que cada visitante se sinta acolhido e vivencie uma experiência genuína, tanto na gastronomia quanto nas atrações artísticas”, afirmou o prefeito Guto Volpi.

A Entoada Nordestina contará com uma programação variada, incluindo shows de forró e xote. As atrações principais serão Enok Virgulino (21/03), Bicho de Pé (22/03) e Elba Ramalho (23/03), além de apresentações de músicos e grupos locais. O festival também terá manifestações folclóricas, peças de teatro e um espaço de artesanato, reunindo obras de artistas da cidade e região.

A entrada será solidária, com a doação voluntária de um quilo de alimento não perecível ou um quilo de ração para pet, que serão destinados a entidades assistenciais e organizações de proteção animal.

“A Entoada Nordestina tem crescido em estrutura e público. Mais de 75 mil visitantes já participaram das duas primeiras edições, consolidando o evento como um dos mais aguardados do calendário cultural do município”, destacou o secretário de Turismo, Emerson Gilardi.