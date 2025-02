Ribeirão Pires intensifica fiscalização de motocicletas e veículos irregulares

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Segurança Urbana, Mobilidade e Defesa Civil, em parceria com o Detran SP e a Polícia Civil promoveram nesta terça-feira (4), operação educativa e preventiva em dois pontos da Avenida Francisco Monteiro, importante via da Estância.

Durante a ação, os agentes de segurança abordaram 54 motoristas, entre condutores de motos e carros, que receberam orientações para evitar possíveis irregularidades, entre as quais transporte não autorizado de passageiros. Apenas um motorista foi autuado pelo Detran. O objetivo principal foi fiscalizar motocicletas e automóveis com documentação irregular.

De acordo com o superintendente Regional do Trânsito, Pedro Russi Furtado, os bloqueios foram realizados em pontos estratégicos com maior incidência de ocorrência. “A operação também faz parte de um dos pilares do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans) do Governo Federal, que tem como meta reduzir em 50% acidente no trânsito até 2030. A medida está em alinhamento com as metas de Segurança no Trânsito da Organização das Nações Unidas (ONU)”, explicou

O subsecretário de Mobilidade Urbana de Ribeirão Pires, Marcos Franco, ressaltou a importância de ações integradas. “A parceria com outras autoridades e órgãos de trânsito proporciona um ambiente de cooperação que é indispensável para a melhoria contínua das práticas de fiscalização e educação no trânsito”, explicou o subsecretário de Mobilidade Urbana, Marcos Franco.